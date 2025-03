San Fruttuoso, a inizio 2026 partono i lavori in via Donaver: pronti 3 milioni di euro

Genova. Inizieranno tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 i lavori per la messa in sicurezza di via Donaver, sulle alture di San Fruttuoso, interessata da criticità irrisolte da anni. È quanto emerso ieri durante l’assemblea pubblica convocata dal Municipio Bassa Valbisagno per presentare il cronoprogramma di un intervento che inevitabilmente comporterà altri disagi per i residenti. Presenti all’incontro anche il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi e l’assessore ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari.

In questi mesi sono state effettuate le analisi geognostiche e geologiche per il censimento di tutte le sottoutenze, in particolare delle acque nere e bianche, un passaggio fondamentale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economico che sarà pronto entro aprile e che poi sarà portato in conferenza dei servizi. Inoltre è intenzione della giunta portare in Consiglio comunale l’anticipo di spesa al 2025 per l’intervento – al momento contenuto nel piano triennale dei lavori pubblici per l’annualità 2026 – e dare così copertura ai lavori, con l’obiettivo di metterli a bando insieme al progetto esecutivo entro il 2025. Le risorse ammontano a 3 milioni di euro.

“In questo momento è ancora in fase di valutazione il tipo di intervento da eseguire – spiega il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Angelo Guidi – quindi non possiamo dire con certezza se sarà necessaria una chiusura totale di via Donaver, ma comunque non possiamo escluderla. Da quando mi sono insediato ho fortemente voluto la risoluzione di questa complessa problematica che era stata per molti anni trascurata. Grazie alla collaborazione dei consiglieri municipali e della giunta vediamo ora definito un percorso di soluzione chiaro e con tempi stabiliti”.

“Durante l’assemblea abbiamo avuto modo di dialogare con i cittadini anche su vari temi che riguardano la viabilità di via Donaver e delle strade circostanti – aggiunge l’assessora alla Viabilità Sonia Paglialunga -. In questi mesi abbiamo effettuato numerosi incontri e sopralluoghi, per valutare di volta in volta quali provvedimenti adottare per semplificare il più possibile la quotidianità dei cittadini, mantenendo sempre come punto fermo la sicurezza della strada. Nei prossimi giorni, in collaborazione con i tecnici e la polizia locale, valuteremo eventuali altre possibili alternative nella stessa ottica”.

Le maggiori criticità dell’assetto attuale, predisposto per limitare il carico sul tratto pericolante di via Donaver, riguardano l’aumento del traffico in discesa su via Imperiale – rimasta l’unica strada disponibile per raggiungere la parte bassa del quartiere – e il doppio senso in un tratto di via Savelli. Alcuni residenti hanno chiesto l’inversione del senso di marcia in via Donaver, ma il presidente Guidi spiega: “L’obiettivo è avere meno carico possibile su quella strada, la priorità è la sicurezza“.