San Fruttuoso, assemblea in via Donaver: “Dopo un anno cittadini ancora senza risposte”

Genova. Ieri sera in via Donaver, sulle alture di San Fruttuoso, si è svolta un’assemblea nata dall’iniziativa dei consiglieri Filippo Bruzzone e Gabriele Ruocco, rispettivamente consiglieri in Comune e Municipio Bassa Val Bisagno, esponenti di Linea Condivisa. Presenti a sorpresa anche il presidente Angelo Guidi e l’assessora alla Viabilità Sonia Paglialunga. Da mesi, dopo la rivoluzione della viabilità in zona, i residenti aspettano l’inizio dei lavori di messa in sicurezza dell’impalcato pericolante nei pressi della confluenza con via Ferretto.

“È passato più di un anno da quando dovevano iniziare i lavori. In questi mesi abbiamo presentato diversi documenti chiedendo informazioni sullo stato delle lavorazioni. Ma non sono mai arrivate risposte esaustive“, lamenta Bruzzone. “Dopo l’ultima interrogazione presentata nel mese scorso dove chiedevamo aggiornamenti sullo stato dei lavori, ci è stato risposto che erano sorte complessità del sistema fognario esistente non di proprietà pubblica – aggiunge Ruocco -. La domanda che ci siamo posti noi e i cittadini che ci hanno contattato è stata come fosse possibile che dopo più di un anno non si fosse provveduto ancora a completare le verifiche. Così assieme a Filippo abbiamo preso questa iniziativa per coinvolgere la cittadinanza in un’assemblea pubblica che ha portato a una partecipazione spontanea dei cittadini”.

“In questa assemblea – prosegue Bruzzone – abbiamo avuto l’occasione di comunicare ai cittadini il lavoro che abbiamo svolto in questi mesi e le risposte che ci sono state date dalla pubblica amministrazione. E allo stesso tempo abbiamo raccolto la voce dei cittadini, che troppo spesso non viene ascoltata. Gli stessi che subiscono progetti calati dall’alto che impattano con le abitudini e la qualità della loro vita. Questo è un discorso che vale un po’ per tutta Genova”.

“Dall’assemblea è emerso che ci sono 3 milioni di euro per i lavori stanziati nel 2025, ma non è ancora pervenuto né il progetto, né il cronoprogramma. Questo spaventano noi – concludono i consiglieri – e spaventa ancor di più i residenti di via Donaver e vie limitrofe”.