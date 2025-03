Sampdoria, Semplici: “Col Frosinone dobbiamo sciogliere le briglie e giocarcela con determinazione”

Genova. La posta in gioco è altissima in questo Sampdoria-Frosinone che davvero può rappresentare il crocevia per la stagione blucerchiata. Anche Leonardo Semplici ne è consapevole e nella conferenza stampa pre-gara dice: “È una partita che conta molto e ci siamo preparati bene perché sappiamo la sua importanza, sappiamo il contesto stiamo vivendo e quindi abbiamo cercato di migliorare sia a livello di attenzione cercando anche di fare tesoro di quello che è stato il nostro percorso perlomeno per quanto riguarda il periodo da quando io sono qua. Quindi cercando di provare a correggere alcune situazioni dove magari non avevamo fatto benissimo. Da parte dei ragazzi c’è grande disponibilità, grande voglia, grande concentrazione per cercare di fare una grande prestazione e quel risultato che tutti sappiamo”.

Semplici ha cercato anche di liberare da un lato psicologicamente i suoi giocatori, ma anche di responsabilizzarli: “Ai ragazzi ho detto: non abbiamo più niente da perdere. Ora sta a noi approcciare le partite fin dal primo minuto anche se l’avevamo già fatto in parte a Reggio e nelle altre gare, però è chiaro in questo momento bisogna sciogliere le briglie, fare quello che sappiamo fare. Ce la giochiamo con tutti, ma bisogna giocarcela con la giusta determinazione e cattiveria e la voglia di dimostrare di non essere quelli che siamo stati sotto l’aspetto dei risultati fino ad oggi”.

È chiaro che la pressione c’è: “La senti e la responsabilità ce l’hai. Abbiamo un pubblico eccellente perché sono convinto che anche domani saranno lì pronti a spingerci e questa spinta bisogna farla nostra, ma soprattutto attraverso la prestazione bisogna dimostrare di avere quei valori, di meritare anche questa tifoseria, questa gente che continuamente ci sta vicino è chiaro. L’aspetto mentale è quello che determina una prestazione”.

Nonostante i risultati non siano sempre stati a favore della Sampdoria, Semplici ribadisce che a livello di mentalità la squadra è cresciuta: “Non molliamo mai, è una squadra anche nelle difficoltà come è capitato spesso ultimamente in 10, non ha mai mollato. Anche in nove potevamo fare il risultato, quindi insomma sotto questo aspetto credo che i ragazzi siano cresciuti senza ombra di dubbio. Manca quello step per far sì che magari alla fine della buona prestazione non solo ci sia il punto, ma magari ci siano i tre punti. Quindi questa settimana abbiamo cercato di concentrare il focus su quello che dovevamo fare, perché quell’unica cosa che possiamo controllare è la nostra prestazione e quindi sotto questo aspetto i ragazzi stanno veramente spingendo e di questo sono molto felice perché così deve essere. Le motivazioni da parte di tutti noi credo siano massimali e quindi aspettiamo questa partita con grande responsabilità, ma anche con la voglia di fare la nostra. Affrontiamo una squadra che come la Sampdoria era partita per altri traguardi, si è trovata in difficoltà, anche loro hanno fatto dei cambi di allenatore, però ora sembra aver trovato la strada giusta e sappiamo di affrontare sicuramente un avversario con delle qualità. Sono convinto che domani vedremo una Sampdoria ancora più convinta delle proprie possibilità e consapevole di quello che deve fare”.

Semplici si riferisce alla mentalità dimostrata in queste ultime 6-7 partite da quando è finito il mercato di gennaio e quindi c’è maggio completezza nei ruoli e di conseguenza nei cambi. Sull’assetto tattico specifica: “Tutte le settimane proviamo sia la difesa a 4 sia la difesa a 3, la squadra deve avere le conoscenza sia per giocare in una maniera sia nell’altra. In linea di massima non voglio cambiare situazioni, però è giusto valutare sempre gli elementi che ho a disposizione e valutare bene anche eventualmente il modulo, ma non credo sia così determinante. A esserlo è la mentalità e la voglia di dimostrare quello che siamo”.

Una mentalità che a Reggio Emilia si è vista molto tardi: “A Reggio c’è stata una grande reazione sul 2-0. Sembrava finita, la partita. Abbiamo cercato in questi 15 giorni di affrontare questo aspetto con più attenzione perché era una situazione che io personalmente non mi aspettavo per quello aveva dimostrato la squadra. Era una partita che si era consapevoli di dover affrontare in una certa maniera, invece abbiamo fatto 50 minuti non all’altezza e quindi cerchiamo di trasmettere un certo tipo di serenità, ma allo stesso tempo responsabilità”.

Sul fronte portiere Semplici chiarisce: “Non siamo stati molto fortunati quest’anno. Ghidotti è rientrato e quindi fa molto piacere il suo rientro perché insomma dopo tanto rifarà parte dei convocati, mentre Cragno ha avuto questa botta a Reggio Emilia e oggi farà la rifinitura con noi. È stata una bella contusione c’è voluto qualche giorno per recuperare, però spero che domani possa essere della gara“.

Sulla possibilità di dare più spazio ad Abiuso, in questa partita, vista l’assenza di Niang per squalifica risponde: “Il ragazzo sta crescendo e si sta applicando in maniera importante e mi dispiace avergli dato poco spazio per vari motivi, però insomma anche ultimamente purtroppo spesso siamo rimasti in 10, quindi anche i cambi erano abbastanza obbligati. È un ragazzo in cui crediamo e sono convinto che appena giocherà anche lui metterà in campo i propri valori”.

A centrocampo invece sono varie le opzioni, soprattutto centralmente: Meulesteen, Vieira, Ricci, Yepes, manca Bellemo ancora non recuperato. A seconda delle partite, dei momenti, della condizione fisica e mentale si valuta chi secondo me è in quel momento il migliore da far scendere in campo”.

Il presidente Manfredi è stato a Bogliasco questa settimana: “Ci ha trasmesso vicinanza, ci ha trasmesso la sua voglia di ribaltare questa situazione e quindi insomma questo, come era successo già in precedenza, ci ha fatto piacere perché non solo la vicinanza del direttore, ma anche la sua presenza ci ha fatto piacere e parlando con lui ci ha fatto capire anche l’importanza di questo momento. Lui da responsabile capo ci ha chiesto ancora di più di quello che fino a oggi stiamo facendo e questo credo sia un aspetto giusto e importante”.