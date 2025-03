Fuori dallo stadio con bastoni, tubi e fuochi d’artificio: denunciati tre giovani tifosi della Samp

Genova. Tre tifosi della Sampdoria sono stati denunciati dalla polizia dopo essere stati trovati con addosso bastoni di legno, aste ricavati da tubi e fuochi d’artificio.

I tre, due minorenni e un maggiorenne, sono stati intercettati all’uscita dallo stadio dopo la partita tra Sampdoria e Palermo dello scorso 8 marzo. Poco dopo le 20, mentre la scorta dei pullman dei tifosi del Palermo stava per partire dallo stadio, la gran parte della componente ultras blucerchiata si trovava ancora attorno allo stadio, e l’attenzione del personale della Digos è stata attirata da un gruppetto di ragazzi.

I tre sono stati raggiunti all’altezza di ponte Serra. Nel corso del controllo con i reparti dei carabinieri gli sono stati trovati addosso quattro bastoni in legno per attrezzi agricoli lunghi circa un metro, 15 aste rigide costituite da porzioni di tubo multistrato per impianti idraulici e sette fuochi d’artificio in un sacchetto. Il sequestro del materiale è stato convalidato.

I tre sono stati accompagnati in questura, identificati e denunciati per il reato di possesso di oggetti atti a offendere, in violazione delle normative vigenti in tema di stadio.