Sampdoria-Palermo LIVE (1-0) . Audero sbaglia tutto e passa la palla a Coda, che insacca

Genova.

18′ Cross di Pierozzi, colpo di testa di Brunori di poco sopra la traversa

10′ Salvataggio di Cragno su Verre, che stoppa al volo il pallone davanti alla porta e prova a superare il portiere, che però respinge col corpo

10′ Tentativo di Meulensteen dal limite: destro basso poco potente e centrale, Audero blocca

6′ Angolo per il Palermo, cross di Pierozzi deviato da Altare. Sugli sviluppi la palla arriva dall’altro lato dell’area di rigore dove c’è Di Francesco: tiro alle stelle

3′ Niang! Ci prova subito l’attaccante blucerchiato, con un destro verso il secondo palo e Audero che devia in angolo in tuffo. Sugli sviluppi nuovo corner per i blucerchiati, ma di ulteriori pericoli non se ne parla. Rimessa dal fondo per il Palermo

1′ Gol della Sampdoria! Audero sbaglia il passaggio e rasoterra serve Coda invece che i compagni. Il numero 9 ne approfitta e insacca

1′ Si comincia con palla al Palermo, oggi in bianco della terza maglia e pantaloni verdolini. Sampdoria che attacca verso la Nord in questa prima parte di gara

Abbraccio tra Altare e Pohjanpalo, ex compagni di squadra ora avversari, nel saluto pre-partita. Applauso di saluto ad Audero quando si sistema sotto la gradinata Nord.

Tutto pronto per Sampdoria – Palermo allo stadio Luigi Ferraris, Semplici sceglie una formazione inedita schierando dal primo minuto sia Niang, sia Coda. In campo anche Ricci a centrocampo. Beruatto sostituisce Ioannou a sinistra. Tra gli avversari gli ex Audero e Verre.

Sampdoria: Cragno, Curto, Altare, Veroli, Depaoli, Meulensteen, Ricci, Beruatto, Oudin, Niang, Coda.

Allenatore: Semplici.

A disposizione: Ceppi, Chiorra, Vieira, Riccio, Akinsanmiro, Venuti, Bereszynski, Yepes, Sibilli, Benedetti, Sekulov, Abiuso.

Palermo: Audero, Baniya, Blin, Magnani, Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Di Francesco, Verre, Brunori, Pohjanpalo.

Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Lund, Segre, Insigne, Vasic, Herny, Le Douaron, Diakite, Buttaro.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto