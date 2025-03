Sampdoria-Palermo designati gli arbitri

Roma. È stata comunicata la designazione arbitrale per Sampdoria-Palermo, gara in programma per sabato 8 marzo (ore 17.15) al Ferraris di Genova e valida quale 29esima giornata della Serie Bkt 2024/25.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Assistenti: Di Iorio di Verbano-Cusio-Ossola e Trinchieri di Milano.

Quarto ufficiale: Zanotti di Rimini.

Var: Di Paolo di Avezzano.

Avar: Ferrieri Caputi di Livorno.

Il bilancio della Sampdoria con Perenzoni è decisamente positivo: tre vittorie su tre partite dirette nella stagione 2023-2024: vittoria a Catanzaro, vittoria a Bari e vittoria in casa con il Lecco. Attenzione però ai cartellini: in tre gare sono stati ben 11 gli ammoniti.