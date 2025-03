Sampdoria: Manfredi esautora Accardi? Sì se esonera Semplici. L’amarezza dei campioni del ’91 fuori dal club

La Sampdoria riprenderà domani gli allenamenti. La società ha deciso di non percorrere la strada del ritiro dopo la disfatta contro il Frosinone. Oggi la squadra ha riposato. Un clima “sospeso” anche perché la conferma di Semplici da parte del ds Accardi è al vaglio dei vertici societari. Il presidente Manfredi non sarebbe convinto della scelta del direttore e starebbe considerando altre strade.

Il ritorno di Andrea Pirlo? L’idea sarebbe all’esame del numero uno blucerchiato. Ma sembra un’eventualità remota. In primis per il complicato rapporto col ds Accardi e in secondo luogo perché difficilmente il tecnico accetterebbe di rischiare l’onta di una retrocessione i cui presupposti sono stati costruiti da altri.

In ogni caso, se non dovesse essere Semplici domani a guidare l’allenamento significherebbe di fatto esautorare Accardi. L’ex Empoli quale ha costruito due squadre – una ad agosto e una a gennaio – che non stanno ottenendo risultati. Tra l’altro due mercati sulla carta positivi visti i curriculum dei calciatori. Viene spontaneo pensare che Sottil e Semplici non siano stati i tecnici giusti per le caratteristiche e gli obiettivi ambiziosi del club.

Come sempre in questi casi, sono tante le voci che si rincorrono. Tra le ultime la volontà di alcuni campioni del 1991 di intervenire in prima persona per dare una mano alla Sampdoria in difficoltà. I discorsi della celebre “chat” vanno in questo senso e qualcuno sarebbe davvero pronto a spendersi anche subito. Fonti attendibili però raccontano anche del tono disilluso di tali messaggi quasi a sottolineare come il club negli ultimi tempi non abbia mai tentato di coinvolgere vecchie glorie per instillare senso di appartenenza.