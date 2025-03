Sampdoria, la Sud non andrà a Reggio Emilia: “Non è una trasferta aperta, disgustati ma non rassegnati”

Gli ultras della Gradinata Sud non partiranno per Reggio Emilia per seguire Reggiana-Sampdoria. Questa la comunicazione arrivata dal gruppo tramite nota ufficiale.

“L’anno scorso avevamo finito il comunicato per la trasferta di Reggio Emilia scrivendo: “Basta Osservatorio, Basta CASMS, Basta Pagliacciate…Evidentemente, in Italia, ci proviamo gusto a sguazzare nell’incapacità, nell’ipocrisia, nella falsità, nel fango dello svilimento di diritti e rispetto delle persone. Reggio non è una trasferta aperta, nonostante sia stata dipinta così dai giornali (tranquilli, niente di nuovo, incompetenti erano, incompetenti rimangono)”.

La vendita nel settore ospiti e in Tribuna Nord, come ha comunicato la società blucerchiata, è riservata ai residenti in Liguria senza obbligo della fidelity Sampcard o ai residenti in altre regioni in possesso della fidelity Sampcard.

La Sud continua: “Se ne volete conferma provate a chiedere ai Sampdoriani privi di tessera del tifoso (sì, esiste ancora incredibilmente) al di fuori della regione Liguria. Non è complicato, vi basta andare in Basso Piemonte o nella vicina Toscana, per esempio. Potreste provare anche in Veneto, o in Emilia (ah no, lì è vietata a tutti, con o senza tessera)”. Su quest’ultimissimo punto è arrivata la successiva comunicazione di estensione della vendita ai residenti in Emilia, sempre in possesso della tessera del tifoso emessa entro lunedì 10 marzo, fatta eccezione per quelli a Parma.

Ma il gruppo di tifoseria organizzata ha deciso: “Noi a Reggio non andiamo. La scelta è dolorosa, come sempre in questi casi, e ci provoca rabbia, disgusto, ma non rassegnazione. Alla bandiera bianca preferiamo rimboccarci le maniche e agire, come in passato, più che in passato. Le cose vanno cambiate perché, di questo passo, non rimarrà nulla sui gradoni, nelle curve, se non un triste silenzio. A perderci saremo tutti, compresi voi, compresa la Sampdoria”.

Ma a protestare saranno anche le “Teste Quadre“, il gruppo organizzato dei tifosi della Reggina che ha comunicato che lascerà vuota la parte inferiore della curva per i primi 15 minuti della partita.