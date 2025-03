Sampdoria-Frosinone 0-3: sconfitta pesantissima per i blucerchiati, virtualmente in C

Genova. Pesantissima sconfitta casalinga per la Sampdoria: il Frosinone passa 0-3 e ora è davvero dura per Semplici e i suoi ragazzi. Al momento diciottesimi in classifica e quindi virtualmente retrocessi in serie C senza neanche passare dai playoff.

Stavolta nessuna reazione, dopo un primo tempo finito sullo 0-0, quando gli avversari segnano il primo gol al 55′ anzi. Tutti i problemi già noti in questa stagione sono deflagrati in un match che sa di dramma sportivo, con tifosi imbufaliti e squadra in bambola. Pioggia di fischi al termine e coro “andate a lavorare” alternato a “meritiamo di più” da parte del Ferraris. Dopo ulteriori fischi la squadra, che sembrava voler rientrare subito negli spogliatoi, va sotto la Sud a ricevere tutta la rabbia dei propri tifosi.

Primo tempo

Che sarebbe stata una partita in salita per i blucerchiati si è visto subito. Dopo un inizio con due corner guadagnati nel primo minuto la squadra di Semplici subisce per lunghi tratti l’iniziativa degli ospiti, che sembrano fisicamente più in forma e soprattutto più abili nei contrasti. Sampdoria statica con troppe palle perse, appunto, in fase di costruzione e spesso in balia dei movimenti avversari, che sfiorano il gol diverse volte. È Cragno, in dubbio fino all’ultimo in questa partita, a tenere a galla i suoi almeno nei primi 45 minuti: al 12′ respingendo sul tiro al volo di Marchizza e al 33′ su Distefano, liberatosi grazie anche a una scivolata involontaria di Altare. Frosinone pericoloso anche al al 21′ con Ghedjemis che cerca il secondo palo dalla destra, palla fuori di poco. Azione, anche questa partita per un errore in fase di costruzione da parte della Samp.

I blucerchiati sprecano una grande occasione al 38′ in occasione di un calcio di rigore concesso dall’arbitro Dionisi per un evidente fallo di Cerofolini su Sibilli, che si frappone tra palla e portiere. Sul dischetto Coda sbaglia, anche grazie a un grande intervento del portiere avversario, che si tuffa alla propria destra e alza il braccio respingendo con la mano sinistra.

Secondo tempo

Il secondo tempo è un incubo nonostante all’inizio la Sampdoria ci provi prima con Sibilli al 47′ con un tiro dalla distanza deviato da un Cerofolini super e poi con Yepes (52′), che prova a piazzare la conclusione dal limite, ma il portiere avversario è ancora pronto. Il Frosinone va vicinissimo alla prima rete già al 53′ con Oyono che colpisce praticamente l’incrocio dei pali con una gran botta. Girandola di cambi: fuori Bereszynski e Oudin per Curto e Akinsanmiro (54′) e un minuto dopo gli ospiti passano in vantaggio: tutto nasce da una palla rubata a Yepes nella propria trequarti, proprio da Kone che si accentra. L’ivoriano tira dal limite, deviazione di Altare che mette fuori causa Cragno. Semplici butta nella mischia Abiuso per Ricci, ma non cambia nulla. La Samp stavolta accusa il colpo e il tentativo per provare a raddrizzarla è di Depaoli in rovesciata su cross di Curto, esecuzione perfetta, ma respinge Monterisi. Sarà praticamente l’unico perché si fa buio quando il Frosinone raddoppia al 68′: cross di Oyono, colpo di testa di Lucioni, Monterisi, al centro dell’area, tocca col piede e insacca. Check var per controllare il fuorigioco che non c’è e 0-2 che gela ancor di più il Ferraris.

Ultimi cambi Samp: fuori Depaoli e Beruatto per Sekulov e Benedetti (76′) ed è proprio Sekulov a perdere un pallone sanguinoso da cui scaturisce la terza rete che mette la pietra tombale sulla partita all’86’: Kvernadze ha una prateria davanti e appoggia per Ghedjemis, che insacca facilmente su un Cragno incolpevole.

Sampdoria che a 32 punti, al pari della Reggiana (che deve ancora giocare contro il Sassuolo) dovrà lottare fino all’ultima giornata per evitare una clamorosa retrocessione in serie C.

90′ Quattro minuti di recupero

86′ Terzo gol del Frosinone, praterie ormai per la squadra di Bianco che con Ghedjemis, solo davanti a Cragno, non sbaglia e insacca. Azione ancora una volta scaturita da un errore blucerchiato, Sekulov, in questo caso, che ha regalato a Kvernadze praticamente tutta la fascia. Per il numero 17 è facile appoggiare in superiorità numerica al compagno

80′ Doppio corner per il Frosinone, ma stavolta la Samp evita guai

79′ Corner guadagnato dalla Sampdoria, ma battuto male da Sibilli, Frosinone che rischia di ripartire, è lo stesso Sibilli a far fallo per evitare il peggio

77′ Nel Frosinone esce Marchizza per Bracaglia

76′ Ultimi cambi Samp: fuori Depaoli e Beruatto per Sekulov e Benedetti

73′ Nel Frosinone entra Darboe per Kone

68′ Raddoppio del Frosinone: cross di Oyono, colpo di testa di Lucioni, Monterisi, al centro dell’area, tocca col piede e insacca. Check var per controllare il fuorigioco che non c’è

67′ Ammonizione per Depaoli, fallo su Marchizza

66′ Triplo cambio nel Frosinone: fuori Ambrosino per Kvernadze, Distefano per Pecorino e Vural per Lucioni

64′ Rovesciata di Depaoli su cross di Curto respinta da Monterisi, esecuzione perfetta, ma stavolta è il difensore a dire di no

62′ Nella Sampdoria entra Abiuso per Ricci

60′ Samp che accusa il colpo e ancora una volta il Frosinone va vicino al gol: ci prova Marchizza da posizione parecchio esterna, con palla che sfiora il primo palo

55′ Gol del Frosinone, tutto nasce da una palla rubata a Yepes nella propria trequarti, proprio da Kone che si accentra. L’ivoriano tira dal limite, deviazione di Altare che mette fuori causa Cragno.

54′ Doppio cambio nella Samp: escono Bereszynski e Oudin per Curto e Akinsanmiro

53′ Traversa di Oyono! Gran tiro dalla distanza del giocatore del Frosinone, Cragno volta ma è battuto: è il legno a dire di no, questa volta.

52′ Occasione Sampdoria! Yepes prova a piazzare il tiro basso dal limite dell’area e Cerofolini è ancora super a deviare, la palla resta lì e per la troppa foga Beruatto impatta su Monterisi, facendosi fischiare fallo

51′ Stavolta è il Frosinone a guadagnare un angolo e anche in questo caso è il portiere a disinnescare il pericolo: bella uscita di Cragno in presa alta

48′ Yepes ruba palla a centro campo, la Sampdoria riparte, Coda stoppa a seguire col petto e crossa, ma i difensori del Frosinone mettono in angolo. Sulla prima battuta di Oudin ancora una respinta in corner, sulla seconda è Cerofolini a far suo il pallone

47′ Sibilli! Tentativo dalla distanza del numero 33, Cerofolini si allunga in tuffo e respinge coi pugni

46′ Si riparte senza cambi con palla al Frosinone. Ora la Samp attacca verso la Sud

45′ Due minuti di recupero

45′ Colpo di testa di Coda su cross di Oudin, palla fuori

42′ Ammonizione per Oudin, atterrato Bohinen, qualche dubbio perché il giocatore blucerchiato aveva già affettuato il lancio

38′ Sul dischetto Coda. Para Cerofolini in tuffo alla propria destra alzando la mano sinistra quando era praticamente superato dal pallone. Che occasione sprecata dai blucerchiati!

36′ Calcio di rigore per la Sampdoria, Sibilli aggancia in area e di spalle viene atterrato da Cerofolini, l’arbitro ci pensa un paio di secondi e poi indica il dischetto. Arriva anche il giallo per il portiere.

35′ Occasione Sampdoria! Calcio piazzato di Ricci, Depaoli salta di testa col tempo giusto dal centro dell’area, palla di pochissimo sopra la traversa

33′ Altra grande occasione per il Frosinone e altro salvataggio di Cragno, che si oppone al tiro di Distefano dopo che Altare era scivolato, perdendo il tempo. Ci prova anche Kone, ma Cragno è sempre pronto

31′ Lancio per Coda in area, aggancio magnifico, sponda per Ricci che da fuori area prova la botta, è Monterisi a respingere un tiro pericoloso per i suoi

29′ Corner guadagnato dal Frosinone: Depaoli in scivolata evita un cross. Sulla battuta la Sampdoria libera l’area, poi sul lancio verso Sibilli il giocatore subisce un colpo alla testa da parte di Oyono

21′ Da un errore a centrocampo di Veroli il Frosinone crea un’altra occasione da rete: Ghedjemis entra in area dalla destra e si libera dell’avversario quel tanto che basta per provare a infilare il pallone sul secondo palo: sfera fuori di pochissimo

12′ Ammonizione per Bohinen che atterra malamente Depaoli

12′ Occasione Frosinone: cross dalla destra di Ambrosino, sul secondo palo arriva Marchizza con una girata al volo di sinistro, Cragno respinge

7′ Sul tiro di Kone, che si libera di Ricci, svirgolata di Altare pericolosamente vicino alla porta. Corner per il Frosinone che però batte direttamente fuori

6′ Sampdoria un po’ scoperta, Marchizza arriva al tiro in area di rigore e Depaoli è provvidenziale a immolarsi per la deviazione in corner. Sugli sviluppi ancora Depaoli spazza via, il Frosinone però resta in attacco

1′ Si parte con palla alla Sampdoria, che attacca verso la Nord in questo primo tempo e blucerchiati che guadagnano due corner nel primo minuto di orologio senza però riuscire a tirare in porta

Tutto pronto per Sampdoria-Frosinone, partita in cui le due squadre si giocano molto, soprattutto la Sampdoria. Breve contestazione della Sud all’ingresso in campo della terna arbitrale, con un eloquente striscione dopo l’ultimo torto subito, l’espulsione ingiusta di Niang per un secondo giallo inesistente.

In campo c’è Cragno, in dubbio sino all’ultimo. A centrocampo Semplici sceglie Ricci e Yepes. Coda, vista l’assenza di Niang, è la punta, supportato da Oudin e Sibilli. In difesa titolari Bereszynski e Veroli.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria: Cragno, Bereszynski (54′ Curto), Altare, Veroli, Depaoli (76′ Sekulov), Ricci (62′ Abiuso), Yepes, Beruatto (76′ Benedetti), Oudin (54′ Akinsanmiro), Sibilli, Coda.

Allenatore: Semplici.

A disposizione: Ghidotti, Chiorra, Vieira, Riccio, Meulensteen, Venuti, Ferrari.

Frosinone: Cerofolini, Oyono, Monterisi, Bettella, Marchizza (77′ Bracaglia), Kone (73′ Darboe), Bohinen, Vural (67′ Lucioni), Ghedjemis, Ambrosino (66′ Kvernadze), Distefano (67′ Pecorino).

Allenatore: Bianco.

A disposizione: Sorrentino, Cittadini, Begic, Barcella, DArboe, Cicchella, Di Chiara.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila

Ammoniti: Bohinen, Cerofolini (F); Oudin, Depaoli (S)

Spettatori: abbonati 19.405 rateo 195.258,62; paganti biglietti 4.089 incasso 48.336