Sampdoria-Frosinone, al via la prevendita con ingresso a 5 euro per under 21 e donne. Under 14 gratis

La Sampdoria chiama tutti allo stadio per Sampdoria-Frosinone, gara decisiva per il proseguio del campionato blucerchiato con un minimo di tranquillità in più.

In vista del match di sabato 29 marzo alle 15 allo stadio Ferraris saranno attive due le promozioni dedicate ai tifosi più giovani e una per le donne.

Gli under 21 (nati dopo il 29 marzo 2004) potranno acquistare un biglietto a 5 euro per la Gradinata Nord, mentre – a fronte dell’acquisto di un tagliando intero da parte di un genitore – gli under 14 (nati dopo il 29 marzo 2011) potranno ritirare un biglietto omaggio per la stessa Gradinata Nord presso il Service Center di via XX Settembre 252.

Tariffa speciale anche nel settore Distinti dove tutti gli under 14 e le tifose sampdoriane potranno acquistare un biglietto a 5 euro.

I biglietti si possono acquistare online su sampdoria.ticketone.it;

Online su sampdoria-ticketag.ticketone.it (solo per abbonamenti di Gradinata Sud non utilizzati);

Sampdoria Service Center c/o SampCity, via XX Settembre 252r (sabato 29 marzo fino alle ore 13);

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina);

Botteghino stadio di via Monnet (aperto solo nella giornata di sabato 29 marzo a partire dalle ore 13).

INTERO RIDOTTO DONNA RIDOTTO UNDER 21 RIDOTTO UNDER 14 **INVALIDO 100 % *TRIBUNA ONORE 200,00 € N.D. N.D. N.D. N.D. TRIBUNA INFERIORE 80,00 € N.D. N.D. 40,00 € N.D. DISTINTI 20,00 € 5,00 € N.D. 5,00 € 5,00 € GRADINATA NORD 15,00 € N.D. 5,00 € N.D. N.D. SETTORE OSPITI 15,00 € N.D. N.D. N.D. N.D.