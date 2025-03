Sampdoria, doppia seduta di allenamento e maglia celebrativa per le 100 presenze di Depaoli

Genova. La Sampdoria prosegue a prepararsi per la delicata sfida contro il Frosinone al Mugnaini di Bogliasco. Doppia seduta oggi agli ordini di Leonardo Semplici.

Non c’è, causa Nazionale, Bartosz Bereszynski.

Stamattina partitelle a pressione sul campo principale del “Mugnaini”, seguite da esercitazioni atletiche, quindi nel pomeriggio nuove partitelle a tema.

Sessioni specifiche per Alessio Cragno e M’Baye Niang, continuano i programmi individuali differenziati invece per Alessandro Bellemo, Simone Ghidotti, Nicholas Ioannou e Gennaro Tutino. Samuele Perisan e Simone Romagnoli proseguono infine i rispettivi percorsi riabilitativi. Domani, venerdì, l’appuntamento è fissato al pomeriggio.

Intanto al Mugnaini Fabio Depaoli è stato omaggiato di una maglia speciale in occasione delle 100 presenze in blucerchiato.

Depaoli è stato alla Sampdoria in tre momenti della sua carriera: nella stagione 2019-2020 (31 presenze), nella stagione 2021-2022 (anche se poi sarà girato in prestito al Verona). Ora è in blucerchiato dal 2023 (57 presenze, 7 reti), ma per lui quest’anno poche luci e tante ombre. Quest’anno ha collezionato 25 presenze, segnato tre gol e firmato due assist. Sei le ammonizioni e una espulsione per doppia ammonizione. Per lui il 52% dei minuti giocati ed è stato scelto titolare nel 53% dei casi. Sei le volte in cui è stato designato capitano.