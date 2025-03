Sampdoria, domani la ripresa a Bogliasco. Clima teso sui social, con la società costretta a fare una nota ufficiale

Genova. Domani pomeriggio la Sampdoria si ritroverà al Mugnaini dopo due giorni e mezzo di riposo. Nonostante il recupero da 2-0 a 2-2 la trasferta a Reggio Emilia ha rappresentato un altro tassello da aggiungere alle situazioni che quest’anno hanno caratterizzato la stagione: ottavo cartellino rosso, stavolta davvero ingiusto, per Niang, che salterà dunque la partita decisiva con il Frosinone, squadra momentaneamente fuori dalla zona calda grazie a tre vittorie consecutive.

L’impressione è che caratterialmente alla Samp scatti qualcosa solo quando si trova in una situazione che sembra disperata. Sintomo di qualcosa che effettivamente non quadra da troppo tempo. Indipendentemente dall’allenatore in panchina.

Alla ripresa di domani mancherà Bereszynski, convocato nella nazionale polacca, che disputerà le qualificazioni ai mondiali venerdì 21 marzo in casa contro la Lituania e il 24 contro Malta.

La tensione, vista la situazione di classifica, è comunque alle stelle. E lo si è visto ieri quando, per la prima volta, il presidente del collegio sindacale della Sampdoria, Francesco Spinoso, ha risposto sui social (il gruppo Facebook A mae Samp) in modo piccato a chi continuava a mettere in dubbio la bontà delle intenzioni di chi al momento è ai vertici della Società.

Spinoso, probabilmente in preda alla rabbia e ai continui attacchi, ha risposto con un lungo post dichiarando di essere stanco di illazioni e supposizioni. Tuttavia ha specificato che al 31 dicembre 2024 sono stati investiti oltre 90 milioni e “intorno a 100 in questo trimestre”. Poi ha fatto un’illazione su un’ipotetica responsabilità di chi scende in campo.

Infine ha cancellato il post, ma nel frattempo il dibattito si è scatenato e la società ha dovuto fare una nota ufficiale prendendo le distanze: “In riferimento alle dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dal dottor Francesco Spinoso, presidente del collegio sindacale attraverso i propri profili social media, l’U.C. Sampdoria intende sottolineare quanto tali esternazioni siano da considerarsi opinioni del tutto personali, espresse a caldo in un post-partita e in un contesto privato a mezzo chat su profilo social. Esternazioni che non riflettono in alcun modo il pensiero e la visione della proprietà e siamo certi nemmeno del dottor Spinoso in un contesto istituzionale. Troviamo doveroso sottolineare come sia i contenuti espressi sia il metodo utilizzato si discostino nettamente dagli ordinari canali di comunicazione seguiti dalla società. L’U.C. Sampdoria si dissocia pertanto da quanto affermato, ribadendo il proprio impegno a mantenere un dialogo costruttivo e lineare con i propri azionisti, nel rispetto dei principi di trasparenza e professionalità”.

La coda della discussione è proseguita con l’amministratore del gruppo Roberto Pittaluga che ha fatto notare alcune frasi inserite all’interno del bilancio 2023, tra cui il fatto che “L’aleatorietà dei risultati sportivi rappresenta il fattore di rischio finanziario principale. La forte contrazione dei ricavi che ne deriva è in grado di generare potenziale tensione finanziaria in ogni club. Le risorse per fronteggiare tale eventualità si potranno anche recuperare dalla commercializzazione dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni elementi della rosa della Prima Squadra”.

Pittaluga ha anche fatto sapere che come associazione La mia Sampdoria ha scritto al presidente Matteo Manfredi “chiedendogli gentilmente un incontro proprio per parlare delle responsabilità pregresse e delle possibili azioni, senza aver mai ricevuto risposta. Così come non abbiamo mai ricevuto risposta le altre due volte in cui gli abbiamo scritto per ottenere un incontro, desiderosi di poter realizzare il nostro obiettivo sociale, quello dell’azionariato popolare di minoranza dell’U.c. Sampdoria, ponendoci come partner critico ma leale di qualunque proprietà al fine di ottenere i migliori risultati sportivi ed economici per la nostra squadra del cuore. Anche questa totale mancanza di rispetto nel non rispondere sinceramente ci ha lasciato molto perplessi, ulteriore elemento di poca trasparenza”.

La questione probabilmente è chiusa lì, l’associazione fa sapere di attendere la pubblicazione del bilancio 2024 per saperne di più.