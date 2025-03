Sampdoria alla sosta: quando la somma è inferiore ai singoli

La Sampdoria arriva alla sosta delle nazionali in zona playout. In un contesto normale, l’allenatore sarebbe in discussione, ma è chiaro che la società non vuole sconfessare per la terza volta di fila la propria scelta. Alle sei rimonte subite da posizione di vantaggio si aggiunge all’inverso il primo tempo sconcertante nello scontro salvezza di ieri pareggiato 2 a 2 in rimonta sul campo della Reggiana.

Analizzando i singoli giocatori post rivoluzione di gennaio, è risulta difficile dire ci sia qualcuno che ha completamente deluso. La difesa è migliorata, Ricci e Meulensteen nel complesso hanno fornito buone prove, Sibilli e Niang sono utili.

Ieri, finalmente, il primo lampo di Oudin. Ma all’inverso di quanto di solito si dice, il tutto non è maggiore della somma delle singole parti. Mancano continuità di gioco in partita e quella leadership persa escludendo – inspiegabilmente e in modo inspiegato dal club – giocatori come Borini e Kasami.

Due settimane in cui Semplici dovrà lavorare sulla testa ma soprattutto sul gioco d’attacco. Perché la spinta offensiva non può essere innescata soltanto dalla forza della disperazione.

Come già scritto, il mantra del “pensiamo partita per partita” non è forse un’ottima idea e uno sguardo alla classifica è bene darlo per rendersi conto che se la situazione non è ancora compromessa è che dal decimo posto in giù solo Sudtirol (2 successi) e Frosinone (3 successi) hanno vinto più di un match nelle ultime cinque. Quattro scontri diretti salvezza aspettano la Sampdoria alla rientro. E difficilmente ci saranno gare contro squadre che non hanno più nulla da chiedere. Iniziano oggi le due settimane più importanti e difficili della Sampdoria chiamata a evitare la retrocessione in Serie C.

Il calendario

Sampdoria – Frosinone

Spezia – Sampdoria

Sampdoria – Cittadella

Juve Stabia – Sampdoria

Carrarese – Sampdoria

Sampdoria -Cremonese

Catanzaro – Sampdoria

Sampdoria – Salernitana