Sampdoria-Palermo al via la prevendita dei biglietti, per le donne ingresso a 5 euro

Genova. Dopo la trasferta di Bari, terminata in pareggio, la Sampdoria è attesa dalla sfida casalinga contro il Palermo, sabato 8 marzo ore 17.15.

Il club ha diramato le modalità di acquisto dei ticket. La vendita libera è iniziata oggi, lunedì 3 marzo, alle ore 15 presso i seguenti punti vendita:

On-line su sampdoria.ticketone.it;

On-line su ticketag.it (solo per abbonamenti di Gradinata Sud non utilizzati);

Sampdoria Service Center* c/o SampCity, via XX Settembre 252r (sabato 8 marzo fino alle ore 16:00);

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina);

Botteghino stadio di Via Monnet (aperto solo nella giornata di sabato 8 marzo a partire dalle ore 16:00).

Per le tifose blucerchiate, invece, la Sampdoria invece ha dedicato loro un’offerta speciale: potranno acquistare un biglietto a soli 5 euro per tutti i settori dello stadio (Tribuna d’Onore esclusa).

In seguito alla determinazione n.°8/2025 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, si comunica che i residenti nella regione Sicilia possono acquistare solo ed esclusivamente tagliandi validi per il Settore Ospiti e solo se in possesso di fidelity card rilasciata dal Palermo F.C.

Per tutte le altre informazioni consultare il sito: sampdoria.it