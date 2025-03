Salgono sul bus e rapinano due giovani minacciandoli di morte: arrestati dopo pochi minuti dai carabinieri

Genova. Nella notte, i carabinieri della Stazione di Genova Pegli, coadiuvati dai colleghi di Arenzano, hanno tratto in arresto a Voltri, due cittadini stranieri, un egiziano di 21 anni e un ungherese di 18, per il reato di rapina aggravata.

Il fatto. I due, a bordo dell’autobus del trasporto pubblico locale, all’altezza di Sestri, direzione ponente, con l’intento di consumare una rapina per appropriarsi di oggetti di valore e denaro, hanno minacciato di morte due giovani italiani. Poiché le vittime non avevano denaro o altri beni, si sono fatti consegnare il giubbotto indossato da uno dei due giovani.

Scesi dall’autobus alla fermata successiva per fare rientro a casa, le vittime ha però subito fermato una pattuglia dei carabinieri di passaggio, riferendo l’accaduto. I militari, presa la descrizione dei rapinatori, li hanno rintracciati in pochi minuti, fermandoli ancora sul bus, fermo al capolinea di Voltri e traducendoli a Marassi in attesa di convalida.