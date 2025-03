Genova. Genitori dei piccoli alunni della scuola primaria Salgari, a Sampierdarena, sul piede di guerra dopo la notizia che i bambini dovranno consumare il pranzo seduti ai banchi, in classe, a causa delle condizioni del locale mensa.

La scuola fa parte del più ampio istituto comprensivo Barabino di largo Gozzano. Nei giorni scorsi la dirigente scolastica, Anna Maria Repetto, ha inviato una comunicazione ai genitori in cui li informa che “considerate le condizioni dei locali della refezione scolastica posti al terzo piano della scuola Salgari, in accordo con l’Ufficio Ristorazione Scolastica del Comune di Genova, a partire da lunedì 24 marzo i bambini consumeranno il pasto nelle proprie aule allo stesso orario in cui pranzavano in mensa”.

Il problema sono le infiltrazioni di acqua piovana dal tetto, che mettono a rischio la sicurezza dei bambini durante il pasto. Un problema comune a diverse scuole: una decina di giorni fa all’istituto Gastaldi Abba, sempre a Sampierarena, gli studenti sono stati fatti uscire dall’edificio dopo il crollo di una porzione di controsoffitto, anche in questo caso dovuta a infiltrazioni di acqua piovana.

“È sempre stata mia cura portare all’attenzione della Direzione Manutenzioni del Comune di Genova e del Municipio Centro Ovest il grave deterioramento dei locali dovuto alle infiltrazioni – ha scritto nella nota la dirigente scolastica – Auspico che a breve venga trovata una soluzione definitiva che garantisca ai bambini ed al personale scolastico un ambiente sano e sicuro”.

Per i genitori dei bambini della Salgari, però, la misura è colma: “Sinché non avremo certezze sul ripristino dei locali mensa non molleremo di un centimetro – è lo sfogo deciso di una mamma – È molto probabile che i nostri figli mangeranno in classe per i prossimi due mesi e mezzo, perché di certo non si interverrà tempestivamente visto che è una situazione che va avanti da anni. A settembre faremo di tutto per poter avere la mensa: in giornate in cui piove i bambini fanno lezione, merenda e ricreazione in classe, seduti al banco. Ora si aggiunge anche il pranzo, il che significa otto ore senza potersi sgranchire le gambe”.