Salario minimo e diritto alla casa, presentate a Tursi due proposte di delibera

Genova. Sono state trasmesse al Comune di Genova due proposte di delibera di iniziativa popolare, promosse da Genova che osa, Spi Cgil e Arci con gli obiettivi di introdurre un salario minimo negli appalti e garantire il diritto all’abitare.

Si avvia così un iter che prevede una prima verifica di ammissibilità delle proposte, che durerà fino a 60 giorni e poi una fase di raccolta firme, con obiettivo 2mila sottoscrizioni su ogni proposta. A quel punto il nuovo consiglio comunale sarà costretto a votare i testi proposti da cittadine e cittadini.

Le proposte di delibera popolare sono state presentante nel corso di una conferenza stampa nella sede di Genova che osa, alla presenza di Lorenzo Azzolini (Genova che osa), Ivano Bosco (Spi Cgil), Stefano Kovac (Arci) e Domenico Chionetti (Forum sociale abitare).

“Gli affitti aumentano e i salari scendono, questo produce un aumento delle difficoltà per le persone che affrontano diseguaglianze crescenti – spiegano i promotori dell’iniziativa -. È un problema di scala nazionale ma qui, a Genova, ci sono situazioni di estrema gravità, esasperate da anni di politiche sbagliate da parte del Comune di Genova”.

La proposta popolare per garantire il salario minimo

Tra il 1990 e il 2020 l’Italia è l’unico tra i paesi Ocse ad avere un valore negativo (-2.9%) nella variazione dei salari. Nei primi nove mesi del 2024 la Liguria ha perso quasi 9mila posti di lavoro dipendenti con un aumento della precarietà e della povertà. Tra le persone giovani a Genova il 42% dichiara di guadagnare 6-8 euro all’ora, il 10% di meno.

“Di fronte all’impoverimento del lavoro bisogna agire, ad ogni livello – dichiara Lorenzo Azzolini – Per questo abbiamo presentato la delibera popolare che impegna il Comune di Genova ad applicare un salario minimo negli appalti, deve essere un punto di partenza per garantire a ogni persona un salario giusto e dignitoso. Le istituzioni sono le prime a doversi impegnare.”

La proposta popolare per garantire il diritto alla casa

A Genova gli affitti crescono e le speculazioni avanzano, mancano gli alloggi per le troppe famiglie sotto sfratto e in emergenza abitativa. L’80% degli sfratti avviene per morosità incolpevole degli inquilini. Nel 2022 parliamo di 2471 richieste di sfratto in città, di cui 747 eseguite. Eppure, sale il numero di edifici e abitazioni – pubbliche e private – in stato di non uso e in abbandono da anni, la cui condizione non fa altro che scaricare sulla collettività grandi costi sociali e ambientali.

“Ma quanti sono i vuoti abitativi nel 2025? Si tratta di un sommerso di decine di migliaia di alloggi, il cui numero e collocazione precisi sono tuttora sconosciuti – spiega Domenico Chionetti – A fronte delle migliaia di famiglie e persone in emergenza e disagio abitativo, è urgente adottare politiche concrete per fronteggiare la contraddizione di avere troppe case senza persone e troppe persone senza casa. La delibera popolare che abbiamo presentato si ispira ai migliori standard europei nel settore delle politiche abitative”.