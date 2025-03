Salari minimi, l’assessore Maresca a Salis: “Si alzeranno grazie alla blue economy, non per promesse vuote”

Genova. Anche l’assessore al porto Francesco Maresca entra nel dibattito sui salari minimi che ha coinvolto il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, candidato del centrodestra alle comunali, e la candidata del centrosinistra Silvia Salis.

“ La Salis parla di salari minimi da aumentare, ma è chiaramente contro lo sviluppo del porto e delle infrastrutture connesse che sono l’autentico motore dell’indotto e del lavoro in città – dice Maresca – La coalizione di sinistra invece di fare proposte roboanti senza dire come e perché, si occupi di avere un programma fermo e preciso sullo sviluppo della portualita Genovese perché in questo momento abbiamo sentito solo dei no allo sviluppo del porto.”

L’assessore aggiunge che “manca totalmente una visione della sinistra sul porto e teme che con l’eventuale vittoria sella coalizione di sinistra il porto decrescerà per una mancanza di progetti sulle infrastrutture e di visione sul mondo del lavoro portuale. Dal programma della Salis si evince chiaramente che il porto non è una priorità e capisco benissimo l’imbarazzo del Pd che si trova in una coalizione con 5 stelle, Verdi e sinistra, che sono costantemente contrari a nuove opere portuali. Non solo porto ma tutto l’indotto che viene dal mare e’ completamente lasciato al caso senza uno straccio di linea programmatica da parte della Salis”.

“Negli ultimi anni sono aumentati i posti di lavori nel settore marittimo di migliaia di unità – conclude Maresca – segno che gli operatori e le aziende hanno credono nella città e nel suo porto stabilendo anche la loro sede principale proprio a Genova”.