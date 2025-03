Sabato al museo Galata l’ultimo incontro con gli artisti Dallera e Pregoni

Genova. Sabato 8 marzo, il Galata Museo del Mare ospiterà l’ultimo incontro con gli artisti Dallera e Pregoni, un evento straordinario che permetterà al pubblico di dialogare direttamente con loro e di scoprire i segreti del loro processo creativo.

L’evento si aprirà con Angelo Orazio Pregoni, che dalle 14.00 alle 18.00 realizzerà dal vivo tre ritratti, trasformando il suo gesto pittorico in un’esperienza emozionale e immersiva. Identità, migrazione e memoria si intrecceranno sulla tela, mentre il pubblico potrà osservare ogni passaggio della creazione.

A partire dalle 15.00 alle 18.00, Maria Grazia Dallera accompagnerà i visitatori attraverso un viaggio nell’arte e nella storia, raccontando miti e curiosità legate alle sue opere mentre disegna dal vivo. Un’occasione speciale per scoprire il profondo legame tra arte e mare, tra passato e presente.

L’ultimo giorno utile per visitare “Sguardi sul Mare” sarà il 9 marzo, mentre “GIANO no race for u man” resterà eccezionalmente aperta fino al 23 marzo, consentendo al pubblico di approfondire ancora per qualche settimana il linguaggio innovativo di Pregoni.

Le mostre sono incluse nel biglietto d’ingresso al museo e accessibili negli orari di apertura.