Ruta di Camogli, scontro moto-cinghiale sull’Aurelia: 50enne finisce in ospedale

Camogli. Incidente intorno alle 18.00 a Ruta, sulle alture di Camogli, dove un motociclista di cinquant’anni ha scontrato un cinghiale sull’Aurelia ed è finito all’ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Volontari del Soccorso di Ruta e i carabinieri di Santa Margherita Ligure.

L’uomo in un primo momento è stato soccorso in codice rosso, poi è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

Secondo una prima ricostruzione il cinghiale sarebbe sbucato improvvisamente dal bosco attraversando la strada, senza lasciare al motociclista il tempo per frenare.