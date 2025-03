Cippo per le vittime del nazifascismo “imprigionato” nei cantieri del terzo valico, Cociv e Anpi insieme per la commemorazione

Genova. Sabato 22 marzo in Valpolcevera si terrà la commemorazione dell’80esimo anniversario dell’eccidio della Rocca dei corvi. Il 24 marzo del 1945 un comando tedesco uccise 5 persone tra cui una ragazza: Daniele Cotella, Andrea Savoldelli, Sebastiano Macciò, Giancarlo Valle e Graziella Giuffrida. Vennero fucilati e sotterrati nella zona della scuola Sanguineti. Una strage di cui per diversi giorni – anche dopo la Liberazione – non si venne a sapere nulla.

Il cippo che commemora quell’eccidio è rimasto, a partire dal 2012, imprigionato all’interno dei cantieri del Terzo Valico a Fegino, ma quest’anno l’Anpi e il Cociv – il contractor dell’opera – collaboreranno per fare in modo che si possa comunque svolgere una commemorazione.

L’appuntamento è quindi per sabato 22 marzo alle 9 con il raduno dei partecipanti presso l’entrata del cantiere di accesso dei lavori del terzo valico in via Castel Morrone. Alle 10 ci sarà la partenza del corteo che si recherà presso il sacrario per la commemorazione. Alle 11 l’Anpi – sezione di Teglia, invita a un piccolo rinfresco presso la struttura messa a disposizione dell’impresa.

L’eccidio di Rocca dei corvi, zona che rimane sulle alture di Bolzaneto, è una testimonianza del passato industriale e operaio della Valpolcevera e dell’intensità con cui, in quel contesto, si svolsero le azioni partigiane. I nazifascisti nel marzo del 1945 avevano intensificato le azioni di rastrellamento e rappresaglia per terrorizzare la popolazione che dava un sostegno, non solo morale, alla lotta di Liberazione.