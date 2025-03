Persone sui binari e guasto a Quarto: treni in ritardo e cancellati

Genova. Fine giornata difficile per chi utilizza i treni a causa di due episodi che si sono verificati alla stazione di Quarto poco prima delle 17.

Dalle 16.50 alle 17.30 la circolazione è stata rallentata per la presenza di persone lungo i binari, mentre alle 17.20 si è verificato un guasto all’infrastruttura ripristinato soltanto alle 18.45.

Conseguenza diretta, diversi treni hanno accumulato ritardo, in particolare quello delle 18.25 per Roma Termini, con ben 55 minuti di ritardo, mentre il regionale delle 18.45 per Busalla è stato cancellato. Ritardo anche per il Frecciabianca diretto a Milano delle 18.47 e per il regionale diretto a Savona delle 19.05.

Trenitalia ha fatto sapere che alle 18.50 entrambe le problematiche erano state risolte, ma i ritardi erano ancora in fase di smaltimento.