Ritardi nelle apparecchiature sanitarie, il San Martino precisa: “Manca solo rendicontazione, tutte già funzionanti tranne una”

Genova. Arriva una precisazione dall’Ospedale Policlinico San Martino rispetto a quanto pubblicato ieri da questa testata sui ritardi legati al rinnovo delle apparecchiature di diagnostica sanitaria finanziate con fondi del Pnrr.

“Tutte le apparecchiature menzionate, a eccezione di una tac 128 strati, i cui lavori presso il Padiglione Monoblocco sono già in corso con termine previsto entro maggio 2025, sono collaudate e funzionanti” puntualizza l’Ente ospedaliero.

“Eventuali apparenti ritardi possono derivare da una non perfetta coincidenza tra i tempi di effettivo collaudo ed entrata in servizio delle apparecchiature e quelli necessari al processo amministrativo di rendicontazione che non inficia l’efficace entrata in servizio delle apparecchiature”.