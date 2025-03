Riorganizzazione uffici regionali, sindacati sulle barricate: “Nessuna contrattazione, ufficio stampa capro espiatorio”

Genova. “La Uil Fpl Liguria e la FP Cgil Liguria esprimono totale contrarietà alla riorganizzazione degli uffici approvata dalla Giunta Regionale con una delibera viziata da errori procedurali e sostanziali. Sul piano procedurale la delibera è stata assunta saltando i necessari passaggi di contrattazione sindacale, nonostante intervenisse sul fondo riservato alle retribuzioni. La delibera ha inoltre espropriato i poteri del Consiglio Regionale attuando una riforma dei ruoli che poteva essere decisa soltanto modificando la vigente legge regionale. Sul piano sostanziale la delibera non attua peraltro alcuna semplificazione, introduce anzi nell’organigramma nuove posizioni, duplicando le competenze già esistenti con conseguente aggravio organizzativo e spreco di denaro pubblico.”.

Questo il commento dei sindacati affidati ad un comunicato stampa unitario diffuso questo pomeriggio a commento della delibera approvata nei giorni scorsi e che ha creato già polemiche e scontri politici.

“La Uil Fpl Liguria e la FP Cgil Liguria esprimono inoltre solidarietà nei confronti dei colleghi dell’Ufficio stampa della Regione, additati in una nota di piazza De Ferrari come i responsabili del “presunto” errore nel comunicato diffuso dopo l’approvazione della riorganizzazione che voleva indicare le posizioni attuali e non il nuovo assetto degli incarichi in attesa dei relativi bandi – conclude la nota stampa – Poiché l’organigramma diffuso nel comunicato stampa regionale riportava anche direzioni generali istituite ex novo con la delibera del 27 marzo, con indicazione anche in questo caso del titolare del futuro incarico, è evidente come la nuova nota regionale indichi nell’Ufficio stampa l’unico capo espiatorio”