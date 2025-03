Rio Fegino, Lodi e Crivello (Misto): “Si apra un confronto con commercianti e cittadini”

Genova. I consiglieri del Gruppo Misto Cristina Lodi e Gianni Crivello intervengono sul tema della messa in sicurezza del Rio Fegino, affrontato oggi in commissione consiliare a Tursi.

“Dal 2018, tenendo conto che i lavori dovevano partire e concludersi molto velocemente in questi anni- dichiarano in una nota congiunta i consiglieri – abbiamo constatato che invece si sono verificati rallentamenti legati anche a una disattenzione da parte della Regione Liguria”.

In commissione è stata trattata la realizzazione dell’ultimo lotto della messa in sicurezza del Rio Fegino. “Purtroppo abbiamo avuto conferma che verrà mantenuta la chiusura della strada per la realizzazione del progetto per sei mesi – riportano Lodi e Crivello – di fronte a questa notizia, abbiamo con forza chiesto che i passaggi dall’approvazione del progetto, al progetto esecutivo e fino all’affidamento dei lavori, siano affiancati da un confronto serrato con tutte le attività produttive, piccole e grandi che siano, e con i cittadini”.

“Inoltre dobbiamo tener conto che c’è un problema grosso relativo al raggiungimento dei plessi scolastici trasferiti per la realizzazione dei lavori del Pnrr – concludono – questa volta non deve essere sottovalutato alcunché, tenendo conto che la chiusura per sei mesi di una arteria così importante richiede almeno un anno di lavoro”.

I lavori dovrebbero iniziare nel 2026. “Quindi c’è tutto il tempo per affrontare con serietà e appropriatezza questa fase molto delicata – ribadiscono i consiglieri del gruppo Misto – lo chiediamo e ci assicureremo che questo percorso sia seguito, per il bene di tutta la comunità”.