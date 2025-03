Rina e Aprilia Racing insieme per altre tre stagioni di motoGP

Genova. RINA, gruppo multinazionale di consulenza ingegneristica, certificazione e ispezione, e Aprilia Racing, Team ufficiale che partecipa al Campionato Mondiale MotoGP, rinnovano la loro partnership tecnica per altre tre stagioni di MotoGP, con l’obiettivo di proseguire nello sviluppo di tecnologie innovative nell’ambito del motociclismo sportivo di più alto livello tecnologico.

Nei prossimi anni RINA, sponsor della casa di Noale, si focalizzerà sull’ottimizzazione delle performance delle moto in relazione alle caratteristiche di settaggio del mezzo e di guida dei piloti. In particolare, l’impegno sarà rivolto all’integrazione di soluzioni digitali basate anche sull’intelligenza artificiale in grado di individuare i migliori compromessi prestazionali per ogni condizione di marcia in pista.

RINA, inoltre, collaborerà a stretto contatto con gli ingegneri di Aprilia Racing per lo sviluppo di banchi prova personalizzati (strumenti di riproduzione delle condizioni di sollecitazione che si verificano in gara) per i diversi componenti strutturali della moto. Grazie all’impiego di modelli fluidodinamici – calcoli computazionali che permettono di comprendere e ottimizzare il comportamento di liquidi o gas – si lavorerà inoltre sull’aerodinamica della moto, con l’obiettivo di ridurre le resistenze all’avanzamento nei diversi assetti. RINA metterà a frutto anche la propria esperienza nei materiali avanzati super leggeri, sviluppati attraverso tecnologie di produzione innovative come l’additive manufacturing.

Carlo Luzzatto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RINA, ha dichiarato: «Il rinnovo della partnership con Aprilia Racing è un’ulteriore testimonianza della varietà di competenze presenti all’interno del nostro Gruppo. Competenze che trasferiamo da settori altamente tecnologici, come l’aerospace, ad altri, in questo caso al motorsport. Continueremo a mettere a disposizione di Aprilia Racing il nostro know-how, supportandola nel raggiungimento di nuovi traguardi e accompagnandola verso nuove vittorie».

Massimo Rivola, Amministratore Delegato di Aprilia Racing, ha aggiunto: «Il rinnovo della partnership tecnica con RINA rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita tecnologica. Lavorare fianco a fianco con un partner di eccellenza come RINA ci permette di esplorare soluzioni innovative che hanno un impatto positivo sulla nostra performance in pista. Questa collaborazione ci consentirà di continuare a evolverci, avvalendoci di strumenti sempre più avanzati per competere in MotoGP, con una visione non solo nel breve periodo ma anche a medio-lungo termine».

Avviata nel 2023, la collaborazione tra RINA e Aprilia Racing si è già concretizzata in diverse aree: dall’analisi avanzata dei dati di performance alla creazione di un innovativo sistema di monitoraggio delle prestazioni, fino alla sperimentazione di soluzioni per ridurre il peso degli adesivi sulle moto.