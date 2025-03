Gestione irregolare dei rifiuti: sequestrati un cantiere navale e una discarica abusiva

Genova. Doppio sequestro da parte dei militari della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure a Casarza Ligure. I sigilli sono stati messi a un cantiere navale e un’area vicina di circa 1.300 metri quadrati in cui erano accatastati abusivamente dei rifiuti.

Nel corso di un’attività di controllo ambientale i militari della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure sotto il coordinamento del primo Centro di Controllo Ambiente Marino della Direzione Marittima di Genova hanno accertato nel cantiere l’assenza delle previste autorizzazioni ambientali, necessarie per effettuare le lavorazioni collegate alla cantieristica navale, e irregolarità nella gestione dei rifiuti.

Il cantiere è stato quindi sottoposto a provvedimento di sequestro e il titolare denunciato all’autorità giudiziaria. Nel corso delle verifiche è stata inoltre individuata un’area di circa 1.300 metri quadrati, situata nelle immediate vicinanze del cantiere ma non di sua pertinenza, adibita a deposito abusivo di rifiuti.

All’interno degli spazi erano presenti accatastati rifiuti di varia natura, sia pericolosi che non, tra cui veicoli in disuso, imbarcazioni e materiali di diversa tipologia. L’area è stata sequestrata per consentire gli opportuni accertamenti da parte delle autorità.