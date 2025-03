Vibrazioni a Sestri, cortocircuito nel centrodestra sul Pris: Regione approva, Comune boccia

Genova. Stesso testo, diverso l’esito. Questo è quanto successo oggi tra Regione Liguria e Comune di Genova, le cui rispettive assemblee sono state chiamate a votare un ordine del giorno per promuovere, nelle sede del board di Autorità di sistema portuale – dove entrambi gli enti hanno un rappresentante – l‘attivazione di un tavolo Pris per i lavori del ribaltamento a mare di Sestri Ponente il cui committente è proprio Palazzo San Giorgio.

Una opzione che da qualche settimane è entrata nel dibattito pubblico a seguito degli enormi disagi vissuti e documentati da centinaia di residenti di Sestri, le cui case sono sottoposte a forti sollecitazioni durante i lavori di posizionamento degli oltre duecento pali necessari per la realizzazione della nuova banchina che di fatto raddoppierà le capacità dei cantieri navali. Lavorazioni che, come abbiamo raccontato anche su questa pagine, stanno facendo letteralmente tramare i palassi, provocando potenziali danni e peggioramento della qualità della vita.

Una criticità che in queste settimane ha visto assemblee, incontri pubblici e tavoli tecnici, tra cui l’ultimo, della scorsa settimana, tra enti e associazioni di cittadini, che ha promosso l’indennizzo per i danni certificati. Una soluzione che però per molti non basta, visto che l’accertamento dei danni, ad oggi, resterebbe a carico del danneggiato, non sempre con esiti scontati. Per questo motivo è stata proposta l’attivazione di un tavolo Pris che, sfruttando la legge regionale sulle interferenze delle grandi opere, potrebbe far arrivare al quartiere indennizzi e compensazioni più su larga scala.

Il tema è stato quindi portato in consiglio regionale su iniziativa del consigliere Gianni Pastorino, Lista Orlando Presidente, opposizione, ma di fatto sottoscritto poi dai capigruppo di tutte le forze politiche, maggioranza di centrodestra compresa. Esito quindi scontato, con l’approvazione del testo all’unanimità.

Nel pomeriggio, però, il cortocircuito del centrodestra: sullo stesso testo, portato in aula su iniziativa di Filippo Bruzzone (Lrv) e sottoscritto da tutti i capigruppo di minoranza, infatti, la maggioranza oggi a Tursi si è schierata compatta contro l’ordine del giorno, di fatto bocciandolo. Durante la discussione sono emerse le diverse posizioni. Cristina Lodi (Azione) ha difeso la proposta, ricordando come “Il Pris doveva essere attivato prima, essendo la legge presente da anni e pensata proprio per anticipare le criticità”, mentre Federico Barbieri (Orgoglio Genova) ha sostenuto che lo strumento del Pris sia uno “strumento restrittivo“, anticipando il voto contrario al documento.

Il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi ha ricordato come il tavolo della scorsa settimana abbia già tracciato una strada per arrivare a indennizzare chi effettivamente danneggiato. “Potrebbe passare il messaggio distorto che attivando il Pris domattina i cittadini vengono indennizzati. Non è così. Ci sono delle precise norme che ci dicono quando può essere aperto il tavolo Pris. In questo momento dal punto di vista tecnico, nel quadro economico dei lavori del ribaltamento a mare, non ci sono risorse previste per gli indennizzi. Noi come amministrazione abbiamo il compito di chiedere al governo di inserire queste risorse. E il senso del tavolo di venerdì scorso va in questa direzione”.

Poi il voto, che ha visto la maggioranza esprimersi compattamente contro l’approvazione del documento. “Dovrebbero mettersi d’accordo tra di loro – commenta a margine Filippo Bruzzono – noi oggi abbiamo portato un documento serio che teneva insieme lo sviluppo industriale della città e la tutela dei cittadini. Questa era una proposta seria, ma evidentemente la maggioranza preferisce organizzare tavoli da campagna elettorale. Io credo che i problemi in politica o si subiscono o si gestiscono. Questa era una possibilità per gestire una situazione che il Comune non si è mai degnato di gestire finché non si è trovato costretto”.

A ribadire la posizione della maggioranza il consigliere delegato Lorenzo Pellerano: “Il comune si è già fatto carico delle criticità segnalate dai cittadini ma esiste una questione tecnica sull’applicabilità del Pris. Le amministrazioni stanno lavorando di concerto per trovare la strada migliore per arrivare agli indennizzi. Tra queste si potrebbe poi scegliere la via del Pris, ma oggi è prematuro determinarlo. Stiamo lavorando per trovare i meccanismi migliori”.

“I lavori del ribaltamento a mare di Fincantieri di Sestri Ponente stanno causando danni ingenti alle case con crepe e ambienti dichiarati pericolanti – dichiara il capogruppo del M5S Genova Fabio Ceraudo, che poi aggiunge – Sappiamo che la Regione ha già messo le mani avanti parlando di indennizzi solo per i “danni debitamente accertati”, lasciando invece fuori dai rimborsi i tanti, troppi residenti che hanno subito disagi e limitazioni. Per la piena riuscita dell’operazione su Sestri Ponente, è vitale tenere sullo stesso piano lo sviluppo economico e la vivibilità di chi risiede nel quartiere. Oggi, sul tema con Avs abbiamo portato in Aula un Odg per impegnare il Comune ad aprire un tavolo per gli indennizzi: nonostante in Regione sia passato un documento identico, la maggioranza comunale ha respinto il nostro atto, dimostrando un’imbarazzante confusione politica. Ma non ci arrendiamo. Anzi, come M5S chiediamo sia immediatamente calendarizzata la nostra mozione – già depositata – per impegnare la Giunta comunale ad avviare un tavolo con Autorità di Sistema Portuale, Regione, Comune e struttura commissariale al fine di valutare gli indennizzi da erogare ai residenti della delegazione per i danni materiali e ambientali che possono aver subito a causa dei suddetti lavori. Sia ufficialmente aperto il tavolo Pris per indennizzare i disagi da grandi cantieri”.

A breve giro il commento dello stesso Gianni Pastorino, consigliere regionale Lista Orlando Presidente: “Un passo concreto per rispondere alle cittadine e ai cittadini che da mesi subiscono disagi – osserva riferendosi alla approvazione avvenuta questa mattina in via Fieschi – Il provvedimento, di cui sono primo firmatario, è fondamentale per garantire indennizzi ai residenti colpiti dai danni del cantiere. Le opere di ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente sono fondamentali per lo sviluppo e il lavoro in città ma è altrettanto importante che i residenti della zona possano vivere in sicurezza e in tranquillità nelle proprie abitazioni. Non è accettabile che lo sviluppo economico sia pagato dai cittadini. Ora Regione deve attivarsi con Autorità Portuale e Fincantieri per garantire ristori certi. È incomprensibile che il Comune abbia bocciato un analogo ordine del giorno, nonostante abbia un proprio rappresentante in Autorità Portuale”.