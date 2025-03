Relazioni internazionali, l’incontro a Tursi con l’ambasciatore dell’Ecuador Esteban Moscoso Bohman

Genova. Questa mattina, il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, insieme alla consigliera delegata ai Rapporti internazionali Barbara Grosso, ha ricevuto l’ambasciatore dell’Ecuador in Italia, Esteban Moscoso Bohman, e il console generale Oscar Izquierdo negli uffici di rappresentanza di Palazzo Tursi.

La visita, che segue diversi momenti di incontro in manifestazioni culturali ed eventi della città, ha offerto un’occasione di confronto sulle opportunità di cooperazione tra i due territori, per rafforzare ulteriormente i legami con la prima comunità a Genova per numero di presenze, ben radicata sul territorio e in constante integrazione.

Oltre a rafforzare i legami istituzionali e sociali, testimoniati anche da un nuovo impegno e da una partecipazione sempre più attiva della comunità ecuadoriana in città, si è parlato anche di una connessione economica con le aziende genovesi, con un focus sul ruolo strategico dell’Università e delle tecnologie per coinvolgere gli ecuadoriani in lavori sempre più qualificati e nelle grandi sfide di Genova, hub del dato.