Regione Liguria: via libera alla riforma fiscale, il centrodestra tira dritto su Skymetro e centri commerciali

Genova. Via libera in Consiglio regionale al disegno di legge omnibus che estende fino al 2027 la riforma fiscale in Liguria varata la prima volta dalla giunta Toti con l’obiettivo di allineare l’addizionale regionale Irpef agli scaglioni decisi a livello nazionale.

Oltre al recepimento dei tre scaglioni di reddito (anziché quattro), la norma di fatto estende l’esenzione della maggiorazione dell’addizionale regionale Irpef a tutti i contribuenti con un reddito imponibile fino a 28mila euro. Questa misura di riduzione della pressione fiscale beneficia una platea di contribuenti pari a circa il 56% del totale, circa 900mila persone, garantendo un risparmio medio complessivo di circa 165 euro pro capite fino ad un massimo di 335 euro. Un percorso di alleggerimento fiscale condiviso dalla giunta regionale con le organizzazioni sindacali che oggi approda a questo nuovo provvedimento.

Nel corso delle votazioni degli articoli sono stati respinti i sei emendamenti presentati da alcuni consiglieri di minoranza (tre da Armando Sanna del Pd, due da Selena Candia, uno da Stefano Giordano).

“In questi cinque mesi la Liguria appare drammaticamente immobile – commenta Armando Sanna, capogruppo del Pd -. La giunta è ferma agli adeguamenti normativi obbligatori, senza strategie di lungo periodo, senza una visione per il futuro, senza un piano d’azione per risanare le finanze regionali e rilanciare l’economia locale. La Liguria si limita al minimo sindacale e anche la stessa maggioranza si aspettava di più, infatti il testo è stato trasformato in un omnibus perché venissero inserite delle modifiche e azioni specifiche. La Liguria merita di più: merita una politica fiscale che sia parte di una strategia complessiva di sviluppo, che sappia coniugare equità e efficienza, che sostenga concretamente chi è in difficoltà e stimoli al contempo la crescita economica”.

Tra gli emendamenti respinti ci sono la moratoria sulle nuove licenze per la grande distribuzione, un provvedimento che avrebbe abrogato la deroga salva Skymetro che consente di costruire infrastrutture strategiche in deroga al limite dei 10 metri dai corsi d’acqua e l’eliminazione dell’Agenzia dei rifiuti. “La giunta così approva un disegno di legge vuoto e senza prospettiva. Lo avevamo chiaro fin dall’inizio e ora lo è ancora di più. Per questo ci siamo astenuti perché era impossibile votare una proposta che non guarda al futuro della Liguria, ma la tiene ancorata al passato”, ribadisce il Pd.

Respinto anche l’emendamento di Stefano Giordano (M5s) che chiedeva di ripristinare il fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale per un importo di 5 milioni: “Respingendo il nostro emendamento, la maggioranza confessa le misure introdotte dal centrodestra nella precedente legislatura. Destra non solo sempre più incoerente, ma incapace di cogliere un’occasione per aiutare i cittadini economicamente più fragili”.

Il provvedimento contiene anche alcuni adeguamenti per quanto riguarda la normativa in materia di pesca professionale e acquacoltura: la concessione di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale destinate all’esercizio delle attività di pesca professionale e di acquacoltura è rilasciata dal Comune, al termine di una procedura di evidenza pubblica. La durata delle concessioni è stabilita sulla base del piano economico finanziario degli investimenti legato alla concessione e dei relativi costi da ammortizzare e, comunque, per un periodo non inferiore a quindici anni. Il testo stabilisce che la Regione possa approvare direttive vincolanti per l’esercizio delle funzioni amministrative per favorire lo sviluppo delle attività relative alla pesca, all’acquacoltura, alla tutela e all’incremento delle risorse alieutiche. In prima applicazione la durata delle concessioni demaniali marittime è stabilita in quindici anni.