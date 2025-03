La Regione Liguria torna al Salone del Libro di Torino

Genova. Anche quest’anno la Regione Liguria parteciperà al Salone Internazionale del Libro di Torino, la più importante fiera dell’editoria italiana la cui trentasettesima edizione si terrà dal 15 al 19 maggio 2025.

“Nel 2024 la Regione aveva partecipato al Salone per capitalizzare le iniziative promosse nell’ambito di Genova Capitale italiana del Libro 2023, oltre che per promuovere l’editoria ligure – spiega l’assessora regionale alla Cultura Simona Ferro – La nostra presenza aveva riscontrato l’entusiasmo e la piena collaborazione dei nostri editori, che hanno rinnovato anche per l’edizione 2025 la disponibilità a partecipare con le loro produzioni e a organizzare, all’interno dello stand della Regione, iniziative, presentazioni e appuntamenti promozionali”.

Nella passata edizione, lo stand della Liguria aveva ospitato oltre 100 relatori in svariati panel e più di 500 titoli proposti al pubblico per trattare narrativa, poesia, storia, attualità, divulgazione scientifica, cantautorato, gastronomia e territorio. Una partecipazione che aveva coinvolto attivamente non solo gli autori, ma anche molti Comuni della Liguria, così come le 40 classi delle scuole liguri arrivate a Torino grazie al progetto ‘Orientamenti’.

“La presenza dello stand regionale al Salone – prosegue l’assessore Ferro – ci consentirà di rinnovare l’impegno per la promozione della lettura e di valorizzare il territorio ligure, anche in chiave di attrattività turistica. Il tema scelto per l’edizione 2025 del Salone, ‘Le parole tra noi leggere‘, oltre al titolo del romanzo di Lalla Romano è un verso della poesia ‘Due nel crepuscolo ‘ di Eugenio Montale, nell’anno in cui la raccolta poetica ‘Ossi di seppia ‘ compie cento anni. Una ricorrenza che dà ulteriore valore e forza alla partecipazione della Liguria al Salone”.