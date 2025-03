Reggiana-Sampdoria LIVE (2-2): Niang e Oudin la pareggiano, ma i blucerchiati sono in dieci

REGGIANA 2 (33′ Portanova, 60′ Gondo) vs SAMPDORIA 2 (69′ Niang, 74′ Oudin)

89′ Ci riprova al volo Coda sullo sviluppo del calcio d’angolo, pallone sul fondo.

88′ Risponde Coda in contropiede con un destro ad effetto, grande parata di Bardi che concede il corner.

87′ Destro di Girma dal limite, si distende Cragno che riesce a deviare.

85′ Esce Sibilli, entra Benedetti: questa l’ultima sostituzione effettuata da Semplici.

83′ Si è riassestata la Reggiana dopo una fase di forte aggressività della Sampdoria. Ora il controllo del gioco sembra essere tornato in mano ai padroni di casa.

76′ Cross basso di Libutti che riesce a superare il difensore avversario e a servire Portanova, l’ex Genoa non trova la porta.

74′ Oudin! Altro pallone morbido di Ricci che serve Oudin, controllo e mancino del francese che trova il gol. L’ha ripresa la Samp, incredibile!

70′ Rosso per Niang! Intervento rischioso dell’attaccante che era già ammonito e viene espulso.

69′ E invece no, non è fuorigioco! Il gol è regolare, la Sampdoria riapre la gara.

67′ Segna Niang, ma rete annullata. Bel pallone morbido di Ricci verso Sibilli che era però in offside. L’ex Pisa poi aveva assistito Niang per il 2-1.

66′ Verticalizzazione di Ricci per Coda, destro del centravanti che viene deviato e poi bloccato da Bardi.

64′ Samp troppo leggera in occasione del gol subito: tutto facile per Fiamozzi che è andato facilmente in progressione sulla fascia. E poi, inspiegabile la marcatura di Bereszynski in area che lascia da solo Gondo, libero di colpire in rete.

62′ Cambia Viali: entrano Kumi e Sosa al posto di Ignacchiti e Fiamozzi. Nella Samp Beruatto sostituisce Venuti

60′ 2-0 della Reggiana. Discesa di Fiamozzi sulla corsia di destra, il terzino entra in area e va al cross basso, sul secondo palo c’è Gondo che colpisce da solo e non sbaglia. Raddoppio dei padroni di casa.

57′ Contatto nell’area della Reggiana: leggera spinta ai danni di Altare, l’arbitro lascia correre.

53′ Pericolosa la Samp con il cross morbido di Bereszynski e il tentativo di rovesciata di Niang che finisce di poco a lato. Vediamo se questo episodio permetterà ai blucerchiati di prendere fiducia.

48′ Cross di Ricci verso il centro dell’area di rigore, colpo di testa di Niang che termina sopra la traversa. Intanto arriva il primo giallo del match: ammonito Gondo.

46′ Non cambia il copione: lancio profondo per Vergara che ha tanto spazio per avanzare ma colpisce male il pallone al momento del tiro. Cragno blocca.

Triplo cambio nella Samp: dentro Yepes, Coda e Bereszynski. Escono Meulensteen, Curto e Depaoli. Si riparte con il possesso per la Reggiana.

Secondo Tempo

45+5′ Finisce il primo tempo. Blucerchiati che sono sott0 nel punteggio e che, soprattutto, non hanno reagito allo svantaggio.

46′ Pallone scodellato da Meulensteen verso l’area di rigore, prolunga ma senza dare potenza Sibilli: blocca Bardi. Intanto si è fatto male Vido, al suo posto entra Gondo.

45′ Assegnati tre minuti di recupero.

40′ Padroni di casa a un passo dal raddoppio. Errore di Veroli che si fa rubare il pallone da Vergara, cross basso che viene deviato in corner da Altare. Sampdoria che nella fase di non possesso è in grande difficoltà.

39′ Prova a reagire la Samp con il cross di Curto per Venuti: colpo di testa che termina sopra la traversa.

37′ Disattenzione difensiva della Sampdoria: sul cross lento di Libutti i blucerchiati non vedono arrivare Sersanti che trova lo spazio per calciare in porta. Minaccia sventata, ma è un momento complicato per la squadra di Semplici.

33′ Reggiana in vantaggio! Cross dal centro-sinistra, pallone che attraversa tutta l’area di rigore e arriva dove c’è Portanova, in zona secondo palo, che non fa sconti. 1-0 per i padroni di casa.

30′ Cragno va profondo su Niang, azione personale dell’ex Milan che serve Sibilli: l’attaccante guadagna un calcio d’angolo.

28′ Termina a terra Sibilli, interviene lo staff medico per una medicazione alla mano.

25′ Grande occasione per la Samp: scarico interessante di Depaoli che offre a Oudin, mancino di prima intenzione del francese respinto da Bardi, Venuti colpisce sulla ribattuta ma trova la deviazione di Fiamozzi.

22′ Si è acceso Luca Vido. Il 10 ancora protagonista con un tiro da fuori, pallone largo di poco.

21′ Destro di Vido dal limite dell’area: conclusione deviata, Cragno non si lascia sorprendere e riesce a bloccare.

17′ Punizione laterale in zona offensiva per la Samp, salgono i difensori per andare a saltare.

12′ Attacca il Doria: cross di Oudin, pescato dalla parte opposta Niang che va al tiro, conclusione respinta e corner conquistato.

9′ Altra lunga manovra della Sampdoria, ma i bluccerchiati non riescono a sfondare: il pressing della Reggiana è compatto ed efficace.

5′ Prova a costruire la Samp, coinvolgendo anche Niang che si abbassa molto per ricevere palla. Proprio l’attaccante subisce fallo da Portanova, punizione per i blucerchiati.

1′ Subito un brivido per i blucerchiati: pallone in profondità verso Vergara, Cragno esce e vince il rimpallo con l’avversario. Per il portiere blucerchiato anche un colpo subito, entra lo staff medico.

Si parte! Primo possesso per la Samp

Primo Tempo

Squadre in campo per i saluti di rito, tra poco il via della sfida.

Nonostante il gol nell’ultima partita, Semplici non conferma Massimo Coda e torna al tridente Oudi-Sibilli-Niang. Torna tra i titolari anche Venuti, al posto dell’acciaccato Beruatto. Tre cambi invece nella Reggiana: titolari Fiamozzi, Lucchesi e Vergara, fuori Sampirisi, Sosa e Marras.

Le formazioni ufficiali:

Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Sersanti, Rheinart, Ignacchiti; Vergara, Portanova; Vido. A disposizione di mister William Viali: Sposito, Nahounou, Sosa, Rozzio, Cigarini, Marras, Urso, Kumi, Kabashi, Girma, Maggio, Gondo.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Veroli; Depaoli, Meulensteen, Ricci, Venuti; Oudin, Sibilli; Niang. A disposizione di mister Leonardo Semplici: Chiorra, Ceppi, Bereszynski, Ferrari, Riccio, Benedetti, Vieira, Yepes, Beruatto, Sekulov, Abiuso, Coda.

La direzione del match è affidata a Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Gli assistenti sono Prenna e D’Ascanio, il quarto ufficiale Cerbasi. Al VAR, invece, Fourneau e Longo.

Reggio Emilia. Al Mapei Stadium va in scena un vero e proprio scontro diretto. Lo ha detto anche il tecnico della Reggiana, William Viali, affermando che bisogna vivere questa gara come uno spareggio. Reggiana e Sampdoria hanno infatti gli stessi punti in classifica, 31, e devono abbandonare al più presto la zona playout. I blucerchiati vanno inoltre a caccia del primo successo in trasferta nel 2025, contro una Reggiana che settimana scorsa ha perso contro l’ultima in classifica.

Insomma, i padroni di casa sono in un momento complicato e la Samp potrebbe approfittarne per risalire la classifica. Vincere oggi potrebbe persino portare la formazione di Leonardo Semplici all’undicesimo posto e, soprattutto, a -6 dai playoff. Entrare tra le prime otto, come ha dichiarato il mister in conferenza stampa, è “improbabile ma non impossibile”.