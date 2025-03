Reggiana-Sampdoria, arbitra Aureliano. Per Beruatto stop all’allenamento in anticipo

Genova. La designazione arbitrale per Reggiana-Sampdoria, gara in programma domenica 16 marzo (ore 15.00) al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia e valida quale 30.a giornata della Serie BKT 2024/25 è Aureliano di Bologna.

Assistenti saranno Prenna di Molfetta e D’Ascanio di Ancona.

Quarto ufficiale: Cerbasi di Arezzo. Al var Fourneau di Roma 1. Assistente var Longo di Paola.

Intanto i blucerchiati proseguono gli allenamenti con una doppia seduta: mattinata di forza in palestra e sviluppo delle palle inattive sul campo, pomeriggio caratterizzato da riscaldamento tecnico, esercitazione tattica dedicata alla fase offensiva e partitella a tema.

Pietro Beruatto ha interrotto anticipatamente la sessione in via precauzionale per un problema alla spalla sinistra. Differenziati per Alessandro Bellemo, Simone Ghidotti e Nicholas Ioannou. Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino proseguono invece i rispettivi programmi riabilitativi. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento mattutino.