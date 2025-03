Recco, via Alpini d’Italia: al via i lavori di consolidamento stradale

Recco. Inizieranno giovedì mattina i lavori di consolidamento stradale di via Alpini d’Italia, in località Baita, intervento da 95mila euro per la messa in sicurezza di parte della strada che collega la zona collinare di Collodari al centro cittadino.



Interessato da cedimenti dell’impalcato stradale, è un tratto di circa 27 metri, criticità che negli ultimi anni si è aggravata a causa delle forti piogge, andate a saturare il terreno così predisposto a movimenti franosi. Per evitare improvvisi crolli, che determinerebbero l’isolamento della frazione, sarà realizzata una paratia di micropali sul ciglio stradale. Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, prevede un investimento di 95mila euro.



“E’ un intervento di consolidamento che si rende necessario per superare le criticità – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli – chiediamo ai cittadini di pazientare per i disagi che potrebbero sorgere durante il periodo dei lavori. Faremo il possibile per limitare l’impatto”.

Durante i lavori, il tratto di strada interessato, tra Via Alpini d’Italia e il ristorante “La Baita” sarà chiuso dal giorno 20 marzo al giorno 18 aprile dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 13 alle 17, escluso sabato e festivi.