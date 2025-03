Recco ricorda Giovanni Emilio Razeto a 100 anni dalla nascita, per lui una “ciassetta” sul lungomare

Genova. Il 30 marzo di cent’anni fa nasceva a Recco Giovanni Emilio Razeto, scomparso nel 2016 all’età di 91 anni. Il Comune, consapevole del suo straordinario contributo alla comunità, ha deciso di onorarne la memoria intitolandogli una piazzetta: Ciassetta Giovanni Emilio Razeto. “Attribuzione che simboleggia la riconoscenza per le sue innumerevoli attività che hanno arricchito la vita sociale dei cittadini e preservato il patrimonio storico e culturale della città”, spiega il Comune.

Assessore comunale ai servizi sociali per anni, presidente della Croce Verde di Recco, fondatore del museo cittadino, creatore del centro anziani, ideatore del gemellaggio tra Recco e Ponte di Legno, Razeto ha dedicato un’attenzione disinteressata e fuori dall’ordinario a tutte queste iniziative. Strenuo difensore delle tradizioni locali, ha lavorato fino alla fine dei suoi giorni nel campo sociale e del volontariato.

Fotografo storico del paese, nonché fotografo ufficiale della Festa di Nostra Signora del Suffragio, Giovanni Emilio Razeto coltivò la passione per la fotografia fin da bambino, quando ricevette in dono la sua prima macchina fotografica da Anselmo, figlio del professor Hans Weil, fondatore della scuola del Mediterraneo di Villa delle Palme dove, dal 1934 al 1938, furono ospitati ragazzi e ragazze ebrei tedeschi fuggiti dalla Germania nazista. Qui, nel laboratorio di fotografia della scuola, dove sua madre lavorava come cuoca, Razeto imparò i segreti dello sviluppo delle pellicole e della stampa fotografica. Purtroppo, durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, proprio quella macchina fotografica andò perduta, come raccontava con rammarico alla figlia Maria Pia, presidente del Comitato per il Gemellaggio Recco Ponte di Legno.

Razeto ha lasciato a Recco una preziosa collezione fotografica, soprattutto del periodo della Seconda Guerra Mondiale, durante il quale la città fu rasa al suolo dai bombardamenti. Inoltre, ha documentato la storia della Sagra del Fuoco dell’8 settembre, collezione esposta nel 2023 durante la Festa Patronale del Comune di Recco.

“Tra le sue iniziative più importanti troviamo il gemellaggio tra Recco e Ponte di Legno – ricorda il sindaco Carlo Gandolfo – un legame che ha arricchito entrambe le comunità, rafforzando il senso di unità e collaborazione. Razeto, con la sua instancabile difesa delle tradizioni locali, ha lavorato fino agli ultimi giorni della sua vita nel campo sociale e del volontariato, diventando un simbolo di generosità e amore per il suo paese. La giunta ha deliberato l’intitolazione della ciassetta per ricordarne la figura e siamo in attesa dell’autorizzazione della Prefettura”.