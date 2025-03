Recco, oltre 2 milioni per il nuovo ponte di raccordo con il casello autostradale

Genova. Oltre 2,2 milioni di euro per la sostituzione del ponte di raccordo al casello autostradale tra via Pisa, via dei Fieschi e via Roma con la realizzazione di una nuova rotatoria a Recco, nel levante genovese. L’intervento infrastrutturale è finanziato dalla Regione Liguria, che ha approvato in giunta la prima tranche del Fondo Strategico Regionale.

“Si tratta di un’opera di grande valenza, attesa da tempo – ha detto l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – che va a risolvere diverse criticità, migliorando sia la capacità idraulica legata al torrente Recco di un’area fortemente urbanizzata sia i flussi di traffico nella zona dell’uscita dall’autostrada che serve un comprensorio vasto e densamente abitato, oltre che di richiamo turistico. Quella viabilità fa anche parte della rete di collegamenti con la Val Fontanabuona. L’intervento dovrà essere cantierato entro la fine dell’anno. Complessivamente questa prima fase di Fondo strategico stanzia complessivamente per le infrastrutture 5,7 milioni di euro in tutta la Liguria. Siamo già al lavoro con gli uffici per predisporre tutti gli interventi che nelle prossime settimane saranno finanziati con il via libera alla seconda tranche del Fondo”.

I lavori garantiranno una mitigazione del rischio idraulico connesso alle problematiche costituite dagli attuali manufatti di attraversamento del corso d’acqua in un’area densamente urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di numerosi edifici ad uso residenziale e commerciale. Le verifiche idrauliche hanno infatti dimostrato come l’attuale impalcato e la passerella pedonale posizionata poco più a monte costituiscano elementi di criticità, sia per l’ingombro rappresentato dalla presenza di una pila in alveo per ciascuno dei due impalcati, sia per il ridotto franco idraulico costituito dall’intradosso delle strutture attuali.

L’intervento, con la sostituzione dell’impalcato stradale e della passerella pedonale esistenti con un nuovo ponte che consentirà di ottenere un incrocio regolato da una rotatoria e nuovi marciapiedi protetti da barriera, garantirà anche un significativo miglioramento del traffico veicolare, anche in termini di sicurezza, rispetto all’accesso al casello autostradale. Il costo complessivo è di 3,7 milioni di euro tra investimento regionale e cofinanziamento comunale.