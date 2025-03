Recco, lavori sulla segnaletica orizzontale: rifatti attraversamenti pedonali e parcheggi

Recco. Nelle ultime settimane sono stati portati a termine numerosi interventi per il rifacimento della segnaletica stradale, in particolare, orizzontale. Nel dettaglio si tratta di lavori che hanno interessato la manutenzione degli attraversamenti pedonali e la marcatura degli stalli per i parcheggi, dove risultavano usurati e quindi non visibili in modo idoneo, e la creazione di nuovi stalli. “Garantire ai cittadini una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale e orizzontale significa fare prevenzione stradale”, spiega il sindaco Carlo Gandolfo.

La sosta nel tratto di via Quattro Novembre compreso tra il supermercato Carrefour e l’area pedonale urbana ‘Quattro Novembre’ è stata riorganizzata per migliorare la viabilità. In passato, la manovra delle auto in questo tratto era difficoltosa e spesso causava urti con i motocicli in sosta. L’intervento ha permesso di tracciare cinque nuovi stalli per motocicli, portando il totale a 18, rispetto ai 13 precedentemente disponibili, all’altezza della farmacia. Inoltre, sono stati aggiunti tre stalli auto a pagamento: due in via Quattro Novembre e uno in via Marconi.

Inoltre, sempre in via Marconi, all’altezza di via Massone, è stato rinfrescato l’attraversamento pedonale a seguito del ripristino della pavimentazione. La segnaletica di sosta per i motocicli è stata ribattuta, così come l’attraversamento pedonale, la precedenza all’intersezione con via Assereto e il varco dell’area pedonale urbana.

In Lungomare Bettolo è stata tracciata la segnaletica nell’area laterale sottostante la SP30 di Camogli (area Quartiere Bastia) sia di sosta che di corsia ed attraversamento pedonale. Infine, la segnaletica di indicazione per la stazione ferrovaria è stata riposizionata in varie vie.