Genova. Ha rapinato tre negozi del centro storico in meno di venti minuti, in tutti i casi usando una pistola per minacciare titolari e dipendenti e farsi consegnare il denaro. A rintracciare e arrestare l’uomo, un 35enne residente in Emilia Romagna, sono stati i “falchi” della squadra mobile della questura di Genova.

I fatti risalgono alla serata del 17 febbraio. La prima rapina è stata messa a segno intorno alle sette in una farmacia di via Andrea Doria, vicino alla stazione di Principe: volto coperto e pistola in mano, il bandito ha monacciato il titolare e si è fatto consegnare 150 euro, poi è scappato a piedi e, dopo qualche minuto, ha fatto irruzione in una focacceria di via Gramsci. Anche qui ha puntato la pistola contro la dipendente dietro il banco e si è fatto dare 100 euro, una bibita e un pezzo di focaccia.

Tempo qualche minuto ed è toccato alla farmacia della Nunziata, in via Bensa: il rapinatore si è accertato che non vi fossero clienti, poi è entrato, ha minacciato la dipendente con la pistola e ha afferrato 800 euro dalla cassa.

Le indagini dei Falchi sono partite immediatamente, coordinate dalla procura di Genova. Le immagini delle videocamere di sorveglianza hanno ripreso tutti gli spostamenti del rapinatore prima e dopo i colpi e hanno consentito agli investigatori di identificare l’uomo. La procura ha chiesto e ottenuto dal gip l’applicazione di una misura cautelare, e lunedì mattina gli agenti lo hanno rintracciato nel centro di Fidenza e lo hanno arrestato, con il supporto della squadra mobile di Parma.