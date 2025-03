Rapina a mano armata all’Europam di via Borzoli, scarcerato uno dei due arrestati: “Indizi insufficienti”

Genova. Gli arresti della squadra mobile dei due presunti rapinatori dell’Europam di via Borzoli sono stati eseguiti correttamente, ma nei confronti di uno di loro, gli indizi sono insufficienti per disporre una misura cautelare.

Lo ha deciso la giudice Elisa Campagna nell’ordinanza con la quale, dopo aver convalidato l’arresto di Francesco Costante e Massimo Candela, 42 e 40 anni, entrambi della Valpolcevera, pluripregiudicati e amici di vecchia data, ha deciso che solo il primo, assistito dall’avvocato Raffaella Multedo, deve restare in carcere dove tra l’altro già si trovava parzialmente visto che era in semilibertà e doveva rientrare ogni sera dopo il lavoro.

Massimo Candela, invece, difeso dall’avvocato Riccardo Caramello, è tornato in libertà. Per la giudice gli investigatori gli elementi acquisiti dai poliziotti, coordinati dal pm Federico Panichi, non sono sufficienti per emettere la misura cautelare nei suoi confronti perché non è provato che sia lui il secondo rapinatore.

Mentre a riconoscere Francesco Costante, pluripregiudicato della zona, è stato fra gli altri il tassista che ha chiamato per andare a recuperare il furgone dopo la rapina( lo stesso furgone con cui aveva fatto un sopralluogo un’ora prima del colpo) e che lo ha riportato nel punto – via Sant’Ambrogio a Fegino – da dove la coppia era partita a bordo di uno scooter rubato, nei confronti di Candela l’unico riconoscimento di alcuni elementi del viso è stato fatto proprio dai poliziotti. Riconoscimento che per la giudice non è sufficiente vista la qualità dell’immagine della videosorveglianza.

E neppure gli altri indizi raccolti dagli investigatori sono valutati abbastanza solidi da giustificare la misura cautelare. Come il fatto che il passeggero dello scooter avesse ai piedi delle scarpe Stan and Smith bianche e verde e proprio quelle scarpe siano state ritrovate in un cassonetto della spazzatura a Begato, vicino all’abitazione dove Candela vive con i genitori. E lo stesso vale per il fatto che lo scooter sia stato trovato a sua volta nello stesso quartiere.

Di quel mezzo, per il quale i due quarantenni sono accusati di ricettazione, i poliziotti hanno seguito tutto il percorso prima e dopo la rapina ma a un certo punto, nella zona di via Carnia sopra Rivarolo, ne hanno perse le tracce. Poi appunto lo hanno ritrovato posteggiato non lontano da casa di Candela.

Le indagini degli investigatori della sezione rapine della squadra mobile hanno ricostruito minuziosamente i fatti grazie alle telecamere del distributore di via Borzoli, dove i due sono entrati alle 11.05 del 10 marzo con il casco integrale e impugnando una pistola a tamburo. Si sono fatti consegnare dal dipendente 10mila euro di incasso e sono usciti un minuto dopo. Poi hanno seguito il percorso precedente e successivo alla rapina grazie alle telecamere di Città sicura.

Entrambi i malviventi – è stato accertato – si sono cambiati le scarpe. Per Costante questo elemento è stato più facile da provare anche grazie alle telecamere del carcere di Marassi da dove è uscito la mattina e dove ora dovrà restare probabilmente per un bel po’ dopo aver perso la possibilità di uscire per andare a lavorare. Circa il complice la giudice chiede di portare ulteriori elementi su cui gli investigatori stanno lavorando.