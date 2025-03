Operazione anti spaccio a Rapallo: in manette pusher 21enne

Genova. Doppio arresto dei poliziotti del commissariato di Rapallo impegnati in un servizio antidroga. A finire in manette un 21enne cittadino tunisino, accusato di spaccio, e un uomo che aveva appena comprato una dose e che per sfuggire agli agenti ha sferrato calci e pugni.

I poliziotti tenevano d’occhio il 21enne ormai da tempo, convinti che avesse avviato un giro di spaccio nella cittadina. Sabato sera hanno assistito alla vendita di una dose a un cliente e sono subito intervenuti. Il cliente ha provato a scappare, e dopo un breve inseguimento è stato bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il pusher invece è riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce, ma è stato poi trovato vicino a casa sua. La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: a casa aveva cannabis, cocaina, bilancino e oltre 1.000 euro in contanti. È stato quindi arrestato.