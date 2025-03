Raggira vedova dicendo di essere innamorato e si fa dare 100mila euro: denunciato 50enne genovese

Genova. Un cinquantenne di Genova è stato denunciato dalla polizia a Piacenza per aver circuito una donna fragile rimasta da poco vedova, sperperando quasi tutto il suo patrimonio e i suoi risparmi (circa 100mila euro).

A far scattare le indagini è stata la segnalazione effettuata dagli addetti di un ufficio postale, insospettiti per alcuni cospicui trasferimenti di denaro che la vittima aveva effettuato a favore dell’uomo. La polizia ha così scoperto che la donna era stata avvicinata qualche tempo prima dal truffatore che, con anche l’aiuto di una complice, l’aveva convinta di essersi innamorato di lei e che l’avrebbe voluta sposare, approfittandone però nel frattempo – con varie scuse e pretesti – per farsi versare dall’anziana diverse somme di denaro.

La questura di Piacenza ha accertato circa 100mila euro di trasferimenti effettuati nel corso del tempo dalla vittima al truffatore. A suo carico è stato disposto anche il divieto di dimora a Piacenza e il divieto di avvicinamento all’anziana con braccialetto elettronico.