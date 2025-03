Genova. Partiranno entro la fine di marzo i lavori per il potenziamento del centro commerciale della Val Bisagno targato Coop, il cui progetto prevede un (quasi) raddoppio delle superfici di vendita grazie all’allargamento degli spazi sulla parte dell’area ex Guglielmetti di proprietà del gruppo.

La partenza dei lavori arriva dopo la valutazione positiva del piano di bacino arrivata nelle scorse settimana da parte dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale che di fatto ha dato il via libera alla possibilità di partire coi cantieri. Cantieri che nella prima fase si occuperanno della sistemazione dell’area e della sua messa in sicurezza idraulica, previsti nel progetto come opere di urbanizzazione.

Nel frattempo prosegue la progettazione esecutiva dell’opera. Una “pratica” particolarmente complessa perché dovrà assicurare il compimento dei lavori entro tre anni, quindi entro la primavera del 2028, garantendo però il proseguimento delle attività commerciali presenti nel centro commerciale, a partire dal supermercato Coop ma comprendendo tutti i vari negozi oggi operativi, tra cui troviamo uno store Upim, un tabacchino, un bar, una lavanderia, Scarpamondo e tanti altri. Secondo le prime ipotesi, durante la cantierizzazione saranno previsti percorsi protetti per l’accesso all’area commerciale e un puzzle di spostamenti momentanei dei negozi per garantirne continuità.

Il progetto

Superfici di vendita quasi raddoppiate, con un nuovo store da 1500 metri quadrati e ben 525 posti auto pertinenziali ai quali si aggiungeranno 92 stalli da destinarsi ad un nuovo parcheggio di interscambio. Questi sono i principali dettagli che emergono dal progetto del nuovo centro commerciale di piazzale Bligny in Val Bisagno, che si allargherà su parte dell’area dell’ex officina Amt Guglielmetti.

Il progetto da quasi 23 milioni di euro, tra ristrutturazioni, nuove costruzioni, progettazioni e messe in funzione, prevede l’ampliamento di quasi 4000 metri quadrati della superficie totale di vendita, che, aggiunti a quelli oggi esistenti (poco più che 5 mila), porteranno ad un totale di 9340 metri quadrati. Di questi 2500 saranno della Coop e 1500 di un nuovo store ancora da destinarsi. Resteranno invariati gli spazi espositivi di Scarpamondo e Upim, mentre cresceranno gli spazi per i negozi di vicinato, che avranno a disposizione 2600 metri quadrati per 21 diverse attività (oggi sono 9).

guarda tutte le foto 8



Nuovo centro commerciale Val Bisagno

La partita più rilevante, però, sarà quella dei parcheggi, soprattutto per le ricadute sul quartiere limitrofo: in totale il nuovo centro sarà dotato di 525 posti auto e 33 posti moto pertinenziali e di 92 posti auto pubblici, rispetto ai circa 260 oggi presenti. I posti pubblici, stando agli accordi, dovrebbero comporre un nuovo parcheggio di interscambio il cui accesso sul tetto degli edifici dove sarà collocato avverrà attraverso una nuova rampa costruita da via Terpi e per via Lungo Bisagno Dalmazia con un passaggio negli spazi pedonali e distributivi pubblici interni del centro o, anche in orari di chiusura del centro, attraverso percorsi e ascensori esterni dedicati.