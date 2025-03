“Quartieri in giunta” fa tappa a Sestri Ponente: allestimento di Euroflora nel quartiere

Genova. Undicesima tappa, questa mattina, di “Quartieri in giunta” alla biblioteca civica Bruschi Sartore nell’ex manifattura Tabacchi a Sestri Ponente, nel Municipio VI Medio Ponente. Durante la riunione di giunta sono stati discussi e approvati, su proposta del facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, due protocolli d’intesa: il primo per il progetto pilota a contrasto dell’abbandono di rifiuti ingombranti, presentato dall’assessore all’Ambiente Mauro Avvenente, e il secondo per l’individuazione di metodologie e strumenti per la certificazione delle competenze acquisite con l’utilizzo di simulatori, presentato dall’assessore al Lavoro e Sviluppo economico Mario Mascia. Inoltre, è stata approvata, su proposta del facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, la proposta di giunta al consiglio sugli indirizzi per l’acquisizione dell’area ex Facchini a Rivarolo, a seguito della stima di mercato dell’Agenzia delle Entrate (7,8 milioni di euro con alea del 15%), per la realizzazione del programma di rigenerazione urbana. La proposta di giunta passerà, la prossima settimana, all’esame della commissione consiliare competente. Approvata, inoltre, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Mario Mascia, l’individuazione di un ambito di rigenerazione per la realizzazione di un nuovo parco pubblico a Morego.

Dopo la riunione di giunta, a cui hanno partecipato la presidente del Municipio VI Medio Ponente Cristina Pozzi e la giunta municipale, si è svolto l’incontro con i rappresentanti delle associazioni e comitati del territorio, individuati dal Municipio.

!Anche sulla biblioteca Bruschi Sartori, che ha ospitato la giunta di oggi, abbiamo deciso di prolungare l’orario di apertura come abbiamo già fatto a Molassana, alla Biblioteca Firpo del Quartiere Ca’ Nova e alla Berio: un segno tangibile dell’impegno del Comune sui temi della cultura, dei luoghi di cultura e dello spazio per i giovani – ha dichiarato il facente funzioni sindaco Piciocchi – Abbiamo incontrato tantissime associazioni del territorio, da cui abbiamo ricevuto molte costruttive proposte”.

Dopo l’incontro il facente funzioni sindaco Piciocchi, accompagnato dagli assessori alla Sicurezza Sergio Gambino, ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari, all’Ambiente Mauro Avvenente e all’Urbanistica Mario Mascia, ha effettuato un sopralluogo a Villa Rossi. «Un altro luogo di cultura dove operano tante associazioni che si occupano di sociale. Questo nesso “sociale- cultura” è una leva su cui dobbiamo costruire lo sviluppo della Città. Villa Rossi può diventare davvero un punto di riferimento come casa delle associazioni del territorio”.

Tra i vari temi emersi durante il confronto con i cittadini, i lavori per il ribaltamento a mare del cantiere navale, sicurezza, l’apprezzamento per i vigili di quartiere la valorizzazione di Villa Rossi, gli insegnati di sostegno, spazi pubblici e culturali.

“Durante l’incontro con le associazioni e comitati – ha commentato il facente funzioni sindaco Piciocchi – abbiamo inoltre parlato di come rendere più attrattiva questa città e quindi degli eventi. Stiamo lavorando molto bene con il CIV di Sestri: porteremo la Design Week a Sestri Ponente avremo a Sestri Ponente una rappresentazione di Euroflora con un allestimento floreale”. Nel pomeriggio sono stati effettuati dal facente funzioni sindaco e dagli assessori competenti alcuni sopralluoghi tra cui, oltre a Villa Rossi, ai lavori dell’istituto Bergese, ai cantieri di piazza Aprosio e via Giotto.