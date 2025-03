Pulizia dei bus Amt, partito il servizio sperimentale a Brignole: al capolinea mezzi lavati dentro e fuori

Genova. È partito, in via sperimentale, il servizio di pulizia a bordo dei bus AMT al capolinea di piazza Verdi. In questi giorni, a Brignole, uno dei principali hub di interscambio delle linee AMT, vengono svolte su ogni mezzo che arriva al capolinea le pulizie del posto guida, del parabrezza interno ed esterno e del vano passeggeri, per la rimozione di sporcizia o eventuali rifiuti abbandonati.

Le attività sono svolte al mattino, tra le 9 e le 12, e al pomeriggio, tra le 13 e le 17, da due operatori della ditta Fidente, che già si occupa della pulizia dei mezzi e delle rimesse AMT.

Nel servizio sperimentale di Fidente è compresa anche la pulizia dei servizi igienici riservati al personale AMT.

L’attività di pulizia “volante” al capolinea si aggiunge a quella che quotidianamente viene effettuata sui bus e in tutte le rimesse AMT, che testimonia l’attenzione dell’azienda all’aspetto della pulizia e del comfort di viaggio a bordo dei propri mezzi, nei confronti sia dei passeggeri, sia del personale di guida.

“La pulizia costante a bordo dei bus al capolinea di piazza Verdi non solo garantisce maggiore decoro e igiene per i passeggeri, ma offre anche un ambiente di lavoro più salubre per gli autisti. Per tale ragione ho chiesto di predisporre questo servizio sperimentale che rappresenta un passo avanti concreto per migliorare la qualità del trasporto pubblico a Genova. L’attenzione alla manutenzione e alla pulizia dei mezzi è una priorità per rendere il servizio più accogliente ed efficiente”. Lo dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico Sergio Gambino.