Migliori parrucchieri d’Italia, a Genova sono due: pubblicata la guida

Genova. Sono due i parrucchieri genovesi inseriti nella guida Top Hairstylists – Guida ai migliori parrucchieri d’Italia, pubblicata da oltre 20 anni.

La guida di 204 pagine raccoglie solo i migliori 200 saloni attivi sul territorio italiano sugli 86.000 esistenti. Per aspirare a entrare nel libro occorre candidarsi.

A Genova sono due i saloni inseriti: Hair Mania Unisex in via Opisso 85, a Pegli, e Top Hair in via Maragliano 36/r (ha un salone anche in via San Lorenzo 85 r).

In particolare Hair Mania Unisex viene segnalato come specialista nel cambio di look e consulenza di immagine e alla competenza raggiunta attraverso formazione di qualità che punta a far emergere il lato creativo del prrucchiere. Il salone di Pegli è pioniere nell’introduzione della Nanoplastia, un trattamento innovativo che nutre e ristruttura la fibra capillare.

Top Hair è invece indicato come maestro di taglio e colore personalizzati. Viene esaltato il connubio con l’arte contemporanea grazie al progetto “Atto rivoluzionario contemporaneo”.