PsicoNet.work 2025, a Genova torna il festival Italiano della psicologia digitale

Genova. Dopo il grande successo dello scorso anno, sabato 12 aprile 2025 torna a Genova PsicoNet.work, il festival annuale dedicato alla comunicazione digitale per psicologi. Lo fa con una edizione ricca di contenuti, formazione e opportunità di networking.

Il festival, che si terrà presso il Mercure Genova San Biagio (via Romairone 14), rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli psicologi che vogliono migliorare la loro comunicazione professionale, affrontare le sfide del digitale e creare connessioni di valore nel settore.

Promosso e organizzato da Simona Moliterno, psicologa del Lavoro, formatrice e podcaster, PsicoNet.work è un punto di riferimento in tutta Italia per gli psicologi che desiderano esplorare il mondo del digitale in modo etico, consapevole e strategico.

Negli anni è cresciuta l’esigenza dei professionisti di incontrarsi e confrontarsi sui temi più attuali di una professione in rapida evoluzione, tra le opportunità offerte dalle nuove piattaforme online e i rischi che esse comportano nel delicato rapporto con i pazienti-utenti.

«La prima edizione ci ha confermato quanto ci fosse bisogno, per noi psicologi, ma anche per la popolazione che di psicologia sente parlare ogni giorno sui social, di un luogo dove confrontarsi su come stare nel digitale in modo professionale, etico e consapevole» spiega Moliterno. «PsicoNet.work nasce per questo: offrire strumenti concreti, spazi di dialogo e ispirazione, mettendo insieme competenze diverse. L’anno scorso siamo partiti in piccolo, ma con grande entusiasmo. Oggi torniamo con ancora più contenuti, relatori straordinari e una forte spinta a fare rete, perché la nostra professione può crescere davvero solo se cresce anche la nostra capacità di collaborare.»

Ricchissimo il programma (in allegato), così come il panel di speaker che interverranno nel corso della giornata, a partire dalle ore 9 del mattino (chiusura intorno alle ore 17 con saluti finali e conclusione).

I TEMI. I temi affrontati durante il festival spaziano dalla gestione economica e fiscale per psicologi alla tutela legale online, alla difesa contro hater e molestie digitali, passando per l’uso del podcast come strumento di crescita e visibilità. Gli psicologi partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con esperti e colleghi, confrontandosi su problematiche quotidiane e strategie per migliorare il proprio lavoro.

LA TAVOLA ROTONDA. Non solo formazione teorica: PsicoNet.work è pensato anche come un potente strumento di networking. Durante la giornata, i partecipanti avranno numerose opportunità di incontrarsi e scambiare idee con altri professionisti, creando legami duraturi e collaborazioni future. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, è in programma la tavola rotonda, che offrirà la possibilità di confrontarsi coi colleghi su psicologia digitale e imprenditorialità online.

FORMAZIONE. Ogni intervento è stato pensato per offrire agli psicologi anche strumenti concreti e applicabili alla professione quotidiana. Il festival si concentrerà su come integrare il digitale nella propria attività, migliorando la propria comunicazione professionale attraverso un uso etico dei social media, dei podcast e di altre tecnologie. Ampio spazio sarà dato anche agli aspetti burocratici e fiscali legati all’attività professionale.

GLI SPEAKER. Gli ospiti di quest’anno sono professionisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale, pronti a condividere coi colleghi le loro conoscenze e competenze. Ecco, nel dettaglio, l’elenco degli speaker dell’edizione 2025 di PsicoNet.work:

Simona Muzzetta – Psicologa, psicoterapeuta ed educatrice finanziaria, che parlerà di come la gestione economica possa essere ottimizzata nel settore.

Flavia Tallarico – Psicologa, podcaster e consulente di marketing per psicologi. Spiegherà come usare il podcast come strumento di crescita professionale.

Gianluca Franciosi – Psicologo e CEO di PsicoGest, affronterà i temi legati alla fiscalità degli psicologi, rispondendo alle domande più comuni.

Alessandro Vercellotti – Avvocato esperto in tutela legale online, fornirà consigli pratici su come proteggere la propria attività professionale sui social media.

Erika Desambrois e Maurizio Caruso – Esperti di psicologia e diritto. Il loro speech si concentrerà su come difendersi da hater e molestie online.

COME ISCRIVERSI. La partecipazione a PsicoNet.work è aperta a tutti gli psicologi, ma i posti sono limitati. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 aprile 2025. Per iscriversi, basta visitare il sito ufficiale dell’evento (www.psiconet.work) e compilare il modulo di registrazione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI. Per ulteriori dettagli sull’evento e per iscriverti, visita il sito ufficiale:. Per richieste di informazioni, interviste o supporto, puoi anche contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo festival@psiconet.work o telefonicamente al 333.4146701