Prosciutto crudo e primavera: idee sfiziose per questo periodo dell’anno

L’inverno è ormai uscito di scena per far posto al bel tempo e alle fioriture, che hanno dato ufficialmente il via alla primavera. Un periodo dell’anno destinato a cambiare sensibilmente le abitudini a tavola rispetto a quelle mantenute nei mesi freddi e che permette di poter riassaporare nuovamente dei sapori freschi, leggeri e sfiziosi.

Proprio per queste caratteristiche la primavera si presenta come un periodo ideale per gustare delle ricette a base di prosciutto crudo, un salume che si è sempre distinto per le sue grandi potenzialità d’abbinamento. L’affettato in questione si distingue infatti per il suo magnifico equilibrio tra dolcezza e sapidità, che lo rendono tanto un valorizzatore per molti ingredienti quanto protagonista in svariate ricette, permettendo una moltitudine di applicazioni a chiunque si dedichi alla cucina.

Il prosciutto crudo King’s rappresenta una soluzione ideale proprio per situazioni di questo genere, in quanto viene preparato con la massima cura della tradizione e con procedimenti curatissimi, in modo da far arrivare sulle tavole del grande pubblico un salume qualitativamente elevato. Quali preparazioni possono però risultare indicate per i mesi primaverili? Ecco alcune sfiziose idee da prendere in considerazione.

Involtini di prosciutto crudo con asparagi

Un antipasto semplice ma saporito, che trasmette perfettamente la leggerezza della primavera. Questa ricetta prevede l’utilizzo della verdura in questione cotta al vapore e inserita dolcemente all’interno delle fette di prosciutto, accompagnata da un formaggio fresco e delicato. Un piatto in grado di stimolare l’appetito e che permette di godere al massimo del gusto della semplicità.

Risotto agli asparagi con prosciutto crudo

Anche in questo piatto gli asparagi tornano protagonisti, ma in una forma diversa. In questo caso la ricetta prevede una golosa crema di asparagi valorizzata dal prosciutto crudo precedentemente rosolato in padella, che dona non soltanto una spinta di gusto non indifferente al piatto, ma anche una variazione di consistenze irresistibile.

Uova ripiene con prosciutto crudo ed erbe aromatiche

In questo particolare periodo dell’anno le erbe aromatiche non possono che prendersi la scena. La base della preparazione è molto semplice, dato che è esattamente identica a quella che prevede le uova sode come “contenitori” della salsa tonnata. In questo caso i tuorli vengono mescolati con il prosciutto crudo a pezzetti e le erbe, e successivamente serviti sull’albume indurito. Una preparazione tanto semplice quanto gustosa, ideale per gli aperitivi.

Petto di pollo con prosciutto crudo e formaggio fresco

In questo caso si vanno a creare dei rotolini di petto di pollo farciti con prosciutto crudo e del formaggio fresco, arrotolati e cotti al forno o in padella. Il risultato è un piatto inaspettatamente gustoso e allo stesso tempo leggero, in grado di dare un senso di soddisfazione sorprendente.

Insalata di prosciutto crudo e fragole

In molti potrebbero storcere il naso, ma in realtà le fragole e il prosciutto crudo stanno molto bene insieme. La sapidità del salume va infatti a dare complessità alla dolcezza acidula delle fragole, creando un vortice di sapori sul palato. Una ricetta da provare in qualsiasi momento, sia che si tratti di spuntini pomeridiani che di cene o pranzi all’insegna della sfiziosità.