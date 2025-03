Progetto “Occhiale solidale”, fornitura gratis per persone fragili seguite dai servizi sociali

Genova. Il Comune di Genova ha sottoscritto un protocollo con Federottica Confcommercio Genova e Fio Confesercenti Genova, estendendo la fornitura gratuita di occhiali per persone in situazione di fragilità socio-economica seguite dai servizi sociali comunali.

La situazione socio-economica limita le possibilità di cura di singoli e famiglie che versino in situazione di fragilità. Il progetto “Occhiale solidale”, infatti, grazie alla sensibilità di Federottica Confcommercio Genova e Fio Confesercenti Genova, garantirà alle persone in situazione di fragilità socio-economica seguite dai servizi sociali del Comune di Genova, una migliore qualità di vita grazie alla fornitura gratuita di occhiali.

Il protocollo, che ha la durata di 3 anni, prevede la fornitura gratuita di: montatura per occhiali, a scelta tra quelle disponibili gratuitamente, sia nuove che di riutilizzo; lenti correttive infrangibili, per qualsiasi intervallo di diottrie; controllo dell’efficienza visiva. Destinatari dell’iniziativa sono persone minorenni, adulte, con disabilità, e anziane in carico ai servizi sociali.

«Sappiamo quanto una corretta visione sia fondamentale – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Enrico Giuseppe Costa – per la qualità della vita, l’autonomia personale e l’inclusione sociale. Il progetto “Occhiale Solidale” da un lato evidenzia la grande attenzione che c’è nei confronti delle persone bisognose da parte della nostra Amministrazione, e dall’altro rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa tradursi in un aiuto tangibile per chi si trova in difficoltà. Grazie alla disponibilità di Federottica Confcommercio Genova e Fio Confesercenti Genova, possiamo garantire gratuitamente alle persone più fragili non solo un presidio sanitario essenziale, ma anche nuove opportunità per studiare, lavorare e vivere con maggiore dignità. Un ringraziamento sentito – conclude Costa – a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, che incarna perfettamente i valori di solidarietà e inclusione su cui vogliamo continuare a investire».

«Il progetto “Occhiale Solidale” è un esempio virtuoso di come il tessuto economico e commerciale della nostra città possa farsi promotore di iniziative di grande valore sociale. La collaborazione con Federottica Confcommercio Genova e Fio Confesercenti Genova – dichiara l’assessore comunale al Commercio Paola Bordilli – dimostra che il commercio non è solo un motore economico, ma anche un attore fondamentale per il benessere della comunità. Questo protocollo coniuga solidarietà e sostenibilità, valorizzando anche il riutilizzo delle montature e promuovendo un’economia circolare. Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che rafforza il legame tra imprese locali e cittadini, contribuendo a rendere Genova una città più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti».

«Siamo estremamente soddisfatti della proficua collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali – afferma Maurizio Gambari, presidente Federottica Confcommercio Genova – per questa importante iniziativa. Desideriamo inoltre ringraziare i nostri associati e in particolare la Blu Ottica di Recco, che fornirà gratuitamente le lenti graduate per il progetto. Come Federottica, abbiamo da sempre dimostrato un forte impegno nella realizzazione di iniziative socialmente utili. Ricordiamo con orgoglio il progetto del primo e originario “Occhiale Solidale”, ideato e realizzato nel 2010 e nel 2012 in collaborazione con la vecchia Provincia di Genova, e le numerose campagne di screening visivo gratuito, come il “Truck dello Screening Visivo”, che ha raggiunto diverse piazze della città grazie alla sinergia con gli oculisti. Continueremo a lavorare con entusiasmo e determinazione – conclude Gambari – portando avanti nuove idee e progetti che abbiamo già in cantiere, con l’obiettivo di sostenere e migliorare il benessere della nostra comunità».

«Aderiamo con convinzione a questo progetto che sancisce il diritto di tutti a godere di una buona vista, a prescindere dalle condizioni economiche e lavorative, e che ci ricorda come l’occhiale sia innanzitutto uno strumento indispensabile nella quotidianità di molte persone – commenta Alessio Maloni, coordinatore Fio Confesercenti Genova -. Molti colleghi collaboravano già da tempo con la Caritas, i centri d’ascolto e altri enti del terzo settore, e siamo dunque ben lieti di mettere finalmente a sistema la nostra disponibilità nei confronti di chi ne ha bisogno. L’auspicio, anzi, è quello di estendere ulteriormente l’intesa offrendo il nostro servizio anche ai volontari e prestatori d’opera impiegati a vario titolo nelle tante e benemerite associazioni operanti nel terzo settore».