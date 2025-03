Primo soccorso, la Croce Rossa di Santa Margherita nelle scuole per alunni e genitori

Santa Margherita. Sono due i progetti di formazione al primo soccorso che la Croce Rossa Italiana di Santa Margherita Ligure sta portando avanti nelle scuole di ogni ordine e grado di Camogli, Rapallo e Santa Margherita Ligure.

Il primo progetto, “Una giornata con la CRI”, è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Gli studenti partecipano a sessioni teoriche e pratiche di primo soccorso, con la possibilità di apprendere e sperimentare direttamente le manovre salvavita come il BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) e la disostruzione delle vie aeree. Le lezioni, condotte da istruttori certificati dal 118 regionale, si concludono con un quiz interattivo per consolidare le conoscenze acquisite.

Il secondo progetto, “Genitori Salvavita”, è destinato ai genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia. Gli incontri formativi gratuiti si svolgono all’interno degli asili, con l’obiettivo di fornire ai genitori le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza, in particolare la gestione del soffocamento nei bambini. Durante le sessioni, della durata di 1-2 ore, i bambini rimangono sotto la supervisione del personale scolastico, facilitando così la partecipazione dei genitori.

Nello specifico il calendario degli incontri è il seguente: Lunedì 7 aprile dalle 15.00 alle 16.00 istituto San Benedetto, Rapallo; Lunedì 14 aprile dalle 17.30 alle 18.30 istituto Umberto Primo, Camogli; Mercoledì 7 istituto dalle 15.15 alle 16.15 Marconi-Scocco, Rapallo; ⁠lunedì 12 maggio, dalle 15.00 alle 16.00 istituto G.Pascoli, Rapallo; Lunedì 19 maggio dalle 14.30 alle 15.30 scuola dell’infanzia Rainusso, Santa Margherita Ligure

Oltre a questi progetti, la Croce Rossa continua la sua attività di formazione laica sulle manovre salvavita per adulti e bambini, con corsi riconosciuti e certificati a livello regionale. Tra le realtà che stanno beneficiando di questa formazione ci sono l’ASD Sammargheritese, il personale del Grand Hotel Miramare, l’Associazione Marittima da Diporto (Amadi) e diversi stabilimenti balneari di Santa Margherita Ligure.