Genova. La rimonta anticiclonica che ci ha accompagnato gli ultimi giorni ha le ore contate: già dalla serata inizierà a coprirsi il cielo, prodromo del peggioramento atteso per il weekend. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria giovedì 20 marzo

Avvisi

Venti forti settentrionali al mattino tra Genovese e Savonese, con raffiche più forti negli sbocchi vallivi

Cielo e fenomeni

Giornata con cieli prevalentemente soleggiati, con qualche velatura in transito in mattinata sul centro-ponente. Lieve miglioramento nel pomeriggio, prima dell’arrivo di una nuova e più compatta copertura nuvolosa tra la serata e la notte su venerdì.

Venti

Deboli dai quadranti settentrionali in mattinata, in rotazione a S-SE nel corso del pomeriggio, con intensificazione nell’Imperiese; in serata nuova rotazione dai quadranti settentrionali.

Mari

Inizialmente poco mosso sul centro-levante, mosso a ponente. Nel corso della giornata aumento del moto ondoso, fino a mosso ovunque e localmente molto mosso a ponente e al largo.

Temperature

In aumento sul settore centrale e a levante specialmente nei valori minimi; valori stazionari invece a ponente. Sulla costa minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 12 e 15 gradi. Nell’interno minime tra -4 e 3 gradi, massime tra 8 e 14 gradi.

Previsioni meteo Genova e Liguria venerdì 21 marzo

Avvisi

Venti con raffiche fino a burrasca sul mare antistante l’estremo ponente; mare localmente agitato, con onde fino a 3.5-4m, sull’estremo ponente e al largo.

Cielo e fenomeni

Inizialmente nuvoloso, dalle ore centrali rovesci sparsi in particolare sul centro-ponente, prima del passaggio di un sistema frontale in serata che coinvolgerà gran parte della regione. Neve sulle Alpi Liguri oltre 1800m.

Venti

Deboli o moderati dai quadranti settentrionali al mattino. Moderati dai quadranti meridionali in serata. Localmente forti sull’estremo ponente, a carattere di burrasca al largo.

Mari

Molto mosso, localmente agitato sull’estremo ponente.

Temperature

In aumento le minime, stazionarie le massime.

Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 22 marzo

Rovesci residui sparsi specialmente sul centro-levante, da poco nuvoloso a nuvoloso altrove. Venti tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi (seguire i prossimi aggiornamenti).